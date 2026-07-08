ФИФА разматра повратак Русије!

Аутор:АТВ редакција
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ФИФА потврдила је да ће размотрити могућност повратка руских репрезентација и клубова у међународна такмичења, након што је Међународни олимпијски комитет (МОК) позвао међународне спортске савезе да преиспитају санкције уведене Русији због рата у Украјини.
Уколико ФИФА донесе позитивну одлуку, то би могло да означи крај суспензије руског фудбала, која траје од 2022. године, и отвори пут руским спортистима ка учешћу на љетњим Олимпијским играма 2028.
Из свјетске куће фудбала саопштено је да је примљена информација о одлуци МОК-а да привремено укине суспензију Олимпијском комитету Русије (РОЦ).
ФИФА наводи да ће пажљиво анализирати ову одлуку пре него што донесе било какве наредне кораке, у консултацији са релевантним актерима.
Пошто је МОК изменио своје препоруке, сада ће сваки међународни спортски савез самостално одлучивати да ли ће дозволити повратак руских спортиста и репрезентација.
Руске репрезентације и клубови искључени су из такмичења под окриљем ФИФА и УЕФА након почетка свеобухватне руске инвазије на Украјину 2022. године.
У међувремену, Руси су играли само пријатељске утакмице са пријатељским земљама, међу којима је и Србија.
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино још у фебруару је наговијестио да би питање суспензије требало поново размотрити, оцијенивши да забрана "није постигла ништа и само је створила још више фрустрације и мржње".
ФИФА је у међувремену одобрила наступ руске репрезентације до 15 година на У15 Свјетском првенству, које ће у октобру бити одржано у Азербејџану.
Истовремено, Инфантино се поново нашао на мети критика због ранијих веза са Русијом.
Критичари подсјећају на његову блиску сарадњу са Москвом током организације Свјетског првенства 2018, као и на Орден пријатељства који му је 2019. године уручио Владимир Путин.
За разлику од ФИФА, УЕФА заузима опрезнији став.
Европска кућа фудбала је 2023. године одустала од плана да врати руске омладинске селекције у међународна такмичења, након противљења великог броја националних савеза.
За сада није познато да ли ће УЕФА слиједити евентуалну одлуку ФИФА и препоруке МОК-а.
(б92)
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