Влаховић промијенио мишљење, жели да остане

Аутор:АТВ редакција
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Чинило се да је све готово између Душана Влаховића и Јувентуса, још од момента када је прошле године одбио да продужи уговор за мањи новац, али се ствари полако мијењају. Српски центарфор наводно сада има жељу да остане!
Након речи новог шефа "старе даме" Ђованија Карнавелија, многе ствари "замрсиле" су се у мислима навијача.
"Потражња за Колом Муанијем је велика. Пред нама је дуг пут. Влаховић? Нисмо се састали са њим. Врата су отворена не само за Серлота, већ и за друге играче. Никоме их не затварамо. На трансфер-тржишту све може да се промијени преко ноћи. Морамо да будемо спремни да дејствујемо на свим фронтовима, морамо да имамо глобалну визију", рекао је Карнавели.
Влаховић је од почетка јула слободан играч, нудио је своје услуге Барселони и Бајерну, али је Јувентуса сада опет постао опција.
"Тај контакт очигледно се догодио без посредовања његовог оца и произилази из недостатка понуда које би одговарале финансијским апетитима Душана Влаховића. Изгледа да га не узбуђује нарочито оно што Бешикташ нуди, без обзира што би се у Истанбулу поново састао са Винченцом Италијаном, са којим је сарађивао у сезони 2021/22, док је играо за Фјорентину", наводи се у тексту Тутоспорта.
Наводно је српски нападач поново у контакту и са најближим сарадницима, а још увијек остаје мистерија да ли ће остати у Торину.
"Да ли ће се Душан појавити у Континаси 13. јула на почетку припрема као да се ништа није догодило? Прерано је рећи тако нешто. На крају крајева, потребно је постићи много компромиса, почевши од плате, преко провизија за његовог оца. Постоји пут назад, али сада само под Јувентусовим условима. Играч је направио први корак", закључује Тутоспорт.
Влаховић је члан Јувентуса од и на 168 утакмица има 68 голова и 16 асистенција. Прошле сезоне због повреде је пропустио скоро читав други дио.
(Телеграф)
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