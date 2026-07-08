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ИРБ тражи оснивање инвестиционог фонда

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 15:56

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ИРБ тражи оснивање инвестиционог фонда
Фото: АТВ

Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Републике Српске тражи да се измјеном и допуном закона о тој финансијској институцији, Банци дозволи да оснује друштво за управљање инвестиционим фондовима.

Вршилац дужности директора ИРБ-а Недељко Ћорић рекао је да ће посланици разматрати заједно са овом тачком дневног реда Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске.

Заједно ће разматрати и Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.

Ћорић је у уводном излагању у Народној скупштини навео да ИРБ функционише тако што управља са шест инвестиционих фондова.

"Мијењамо законе како би сваки фонд могао да обавља исту врсту дјелатности и како један другом не би морао да позајмљује средства. Сви ће моћи да раде исте послове", рекао је Ћорић, а преноси Срна.

Он је истакао да је суштина да ће моћи да се оснује друштво за управљање инвестиционим фондовима.

"Једна од измјена је и досадашња ограничавајућа одредба о расподјелу добити, те сада желимо да ту добит улажемо у повећање основног капитала ИРБ-а", додао је Ћорић.

Он је нагласио да ће након примјене ових законских рјешења, ИРБ моћи да преузме ризике из пословања, те појаснио да је то класичан посао који се ради у окружењу.

"Ту се ради о осигурању наплате потраживања привреди. То ће моћи да се осигура код ИРБ за минималну накнаду. Како ћемо се ми обезбиједити? Нашли смо реосигуравајуће куће које ће то чинити и та потраживања ће се моћи осигурати у земљи. Циљ нам је да будемо фактор да помогнемо у одређеним пословима и становништву и привреди", закључио је Ћорић.

У парламенту Српске је редовна пауза до 16.30 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ИРБ РС

Народна скупштина Републике Српске

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