ИРБ тражи оснивање инвестиционог фонда

Аутор:АТВ редакција
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Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Републике Српске тражи да се измјеном и допуном закона о тој финансијској институцији, Банци дозволи да оснује друштво за управљање инвестиционим фондовима.
Вршилац дужности директора ИРБ-а Недељко Ћорић рекао је да ће посланици разматрати заједно са овом тачком дневног реда Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске.
Заједно ће разматрати и Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.
Ћорић је у уводном излагању у Народној скупштини навео да ИРБ функционише тако што управља са шест инвестиционих фондова.
"Мијењамо законе како би сваки фонд могао да обавља исту врсту дјелатности и како један другом не би морао да позајмљује средства. Сви ће моћи да раде исте послове", рекао је Ћорић, а преноси Срна.
Он је истакао да је суштина да ће моћи да се оснује друштво за управљање инвестиционим фондовима.
"Једна од измјена је и досадашња ограничавајућа одредба о расподјелу добити, те сада желимо да ту добит улажемо у повећање основног капитала ИРБ-а", додао је Ћорић.
Он је нагласио да ће након примјене ових законских рјешења, ИРБ моћи да преузме ризике из пословања, те појаснио да је то класичан посао који се ради у окружењу.
"Ту се ради о осигурању наплате потраживања привреди. То ће моћи да се осигура код ИРБ за минималну накнаду. Како ћемо се ми обезбиједити? Нашли смо реосигуравајуће куће које ће то чинити и та потраживања ће се моћи осигурати у земљи. Циљ нам је да будемо фактор да помогнемо у одређеним пословима и становништву и привреди", закључио је Ћорић.
У парламенту Српске је редовна пауза до 16.30 часова.
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