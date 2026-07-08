Инвестиције у Републици Српској 7,4 милијарде марака

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изразила је задовољство што се у Српској реализују инвестиције од 7,4 милијарди КМ, које ће довести до повећања бруто друштвеног производа, потрошње и животног стандарда, као и бржег развоја.
"Република Српска мора ићи у инвестиције. Задужујемо се за пројекте који су од круцијалног значаја за Републику Српску. Тако раде све велике земље. Ово ће донијети бољитак за Републику Српску и све њене грађане", истакла је Видовићева.
Видовићева је напоменула да Република Српска није презадужена, већ из дана у дан има све бољи и бољи статус.
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"Не могу да вјерујем да сви посланици из опозиције причају да је повећање због избора. Па, у априлу прошле године повећане су плате у јавном сектору за 10 одсто, а тада није било избора", подсјетила је Видовићева у завршној ријечи о сету приједлога закона о повећању плата буџетским корисницима од пет одсто од августа.
Говорећи о задужењима, Видовићева је истакла да је опозиција, док је била на власти 2005. године, имала бруто друштвени производ од пет милијарди КМ, а задужење три милијарде КМ.
"То је 60 одсто. Ми сад имамо 20 милијарди КМ бруто друштвеног производа, а задужили смо се седам милијарди КМ. Знате ли ви колико би се ми морали задужити да би стигли на ваш ниво задужења? То је 12 милијарди КМ", рекла је Видовићева.
Видовићева је указала и да је Република Српска најмање задужена у региону.
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"Република Српска је на 34-38 одсто БДП-а задужена. Србија на 48-50 одсто, Хрватска 57-58 одсто, Сјеверна Македонија 61-63 одсто, Албанија 53-56 одсто, а Румунија 55-56 одсто. Погледајте каква је реалност, у ствари", навела је Видовићева.
Она је замолила опозицију да не обмањује јавност, те истакла како је сада сигурна да су људи из опозиције разочарани што за све ове године Република Српска није пропала.
"Неће пропасти Република Српска", нагласила је Видовићева.
Истакла је да од 2018. године, али ни прије тога, нису касниле ни пензије, ни плате, ни борачки додатак, ни социјална давања.
"Ниједан дан кашњења немамо", нагласила је Видовићева.
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