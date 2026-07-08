Хорор у кухињи: Кожа са груди му је отпадала заједно с мајицом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један тренутак био је довољан да се обичан породични дан претвори у призор који ниједан родитељ не жели да доживи.
Ручак је био готово спреман, деца су се играла по кући, а све је деловало потпуно уобичајено. Неколико секунди касније услиједио је врисак који је прекинуо мир и покренуо борбу за живот трогодишњег дјечака.
Приче о опекотинама код дјеце најчешће почињу на исти начин - "само на тренутак нисам гледала". Управо зато исповест Кристине Рамирез данас обилази свијет, не због жеље да изазове сажаљење, већ као упозорење родитељима колико брзо несрећа може да се догоди.
Њен син Лајл задобио је опекотине другог степена по лицу, врату и раменима након што је на њега пао спорокувајући лонац са врелим садржајем. Данас се опоравља, а његова мајка жели да њена прича подсети друге породице колико је важно да врели кухињски уређаји буду ван домашаја дјеце.
Кристина каже да је тог дана спремала свињско месо у спорокувачу и да је уређај искључила како би вечера била спремна када породица буде сјела за сто.
Република Српска
Стевандић: Црнадак дужан држави и фирмама, а прича о моралу и корупцији
Старија деца, осмогодишња Лилах и шестогодишњи Винсент, играли су се са трогодишњим Лајлом, док је Кристина на кратко отишла у другу собу код партнера Бруера и њиховог најмлађег сина Донована.
У том тренутку зачуо се снажан тресак из кухиње, а одмах затим и врисак.
Касније је осмогодишња Лилах испричала да је њен млађи брат покушао да узме сладолед из замрзивача.
Замрзивач се налазио поред малог фрижидера на којем је био спорокувач. Када је затворио врата, фрижидер се затресао, уређај је изгубио равнотежу и пао право на дечака заједно са врелим кувањем.
Кристина каже да призор који је угледала никада неће заборавити.
"Ја имам породицу, ја нисам као ови": Мајка га није хтјела, Максим данас има нови живот заслугом једне Оље
- Вриштала сам: "О, Боже". Док сам скидала његову мајицу, кожа са груди, десног рамена и лица отпадала је заједно са тканином, а пара се подизала са његовог тела. Било је застрашујуће.
Србија
Језа код Куршумлије: Машина му одсјекла руку, пуштен кући
Лајлова наранџаста мајица била је натопљена врелом течношћу, а лице и врат потпуно црвени од опекотина.
Мајка га је умотала у мокар пешкир и породица је одмах кренула ка најближој болници у Јужној Каролини.
"Срце ми се распадало на хиљаде дијелова. Трудила сам се да останем прибрана због свог сина, а изнутра ме је обузимао потпуни страх.
Љекари у локалној болници брзо су пружили прву помоћ, дали дјечаку терапију против болова и превили опекотине. Његове повреде биле су толико озбиљне да је одлучено да буде хеликоптером пребачен у специјализовани центар за лијечење опекотина, удаљен око два сата вожње од њихове куће.
Прегледи су показали да су у питању опекотине другог степена, због којих је било неопходно пресађивање коже.
Већ наредног јутра хирурзи су извршили прву трансплантацију коже донора на грудима и леђима, док је за зарастање коже лица примјењена терапија матичним ћелијама.
Послије пет дана дјечак је пуштен кући, али борба није била завршена.
На једној од контрола лекари су приметили да донорска кожа на грудима не зараста како би требало. Због тога је урађена још једна операција.
Овог пута узет је део коже са његове бутине и пресађен на грудни кош и врат, где су опекотине биле најтеже.
Захват је био успешан, а Лајл је поново отпуштен кући како би наставио опоравак са породицом.
Данас, два мјесеца након несреће, ране лепо зарастају. Дечак се поново игра са братом и сестром и ужива у цртаним филмовима, али велики лонци и даље у њему буде страх.
Његова мајка каже да сада у кухињи користи мање посуде како га не би додатно узнемиравала.
Кристина отворено признаје да се дуго борила са осећајем кривице, иако се несрећа догодила у свега неколико секунди.
Каже да је њен син показао невјероватну снагу током лечења и да је управо због тога одлучила да подијели њихову причу са јавношћу.
Република Српска
Република Српска уводи нова одликовања
Њена порука родитељима и свим особама које брину о малој дјеци гласи да вреле шерпе, лонце и кухињске уређаје увијек држе што даље од ивице радних површина и ван домашаја дјечјих руку.
Један тренутак непажње био је довољан да дјечак заврши на операционом столу. Срећом, данас се опоравља, а његова породица вјерује да ће њихово искуство помоћи другима да избјегну исту трагедију, пише The Sun.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Регион
1 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
15
01
14
58
14
56
14
56
14
51
Тренутно на програму