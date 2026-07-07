Не одлажите менструални циклус због љетовања: "То је озбиљно угрожавање здравља"

Аутор:АТВ редакција
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Узимање хормонске терапије за одлагање менструалног циклуса због љетовања може бити опасно по здравље упозорио је гинеколог Вања Милошевић у разговору за ТВ Прва.
Многе жене помисле на хормонске пилуле за одлагање циклуса како не би менструацију имале на мору да без сметњи могу на плажу и на купање. Ипак, ове таблете и нису толико безазлене, посебно ако се узимају без сагласности љекара.
"Сваки лијек, а посебно хормонска терапија јер су ту препарати који имају вјештачке хормоне су опасно, то је озбиљно угрожавање здравља", рекао је гинеколог Вања Милошевић.
Он је скренуо пажњу на то да жене прије послушају савјет познаника или вјештачке интелигенције него љекара и да често посегну за овим рјешењем.
"У разговору послије са пацијентима које имају проблеме који ће се јавити након употребе ове непримјерене терапије су поремећај менструалног циклуса и када објасните да је то узрочно посљедично због тога што су урадиле прије пар мјесеци оне кажу да нису имале праву информацију јер пацијенткиње морају да имају праву информацију о томе шта пију, да ли то и како може угрозити здравље и шта због тога радити", објаснио је др Милошевић.
Истиче да је боље прескочити пар дана купања него озбиљно нашкодити здрављу.
"Чак и да се купате када имате циклус, то није тако опасно, много је озбиљније угрожавање здравља и узимање хормонских пилула за одлагање циклуса без препоруке љекара".
Посебно скреће пажњу женама које имају већ неке хроничне болести, тромбофилију, акутна обољења срца, али и пушачима или гојазним особама, јер је за њих хормонска терапија посебно опасна.
Говорећи о посљедицама које може да изазове коришћење хормонске терапије односно пилула за одлагање менструалног циклуса гинеколог Вања Милошевић је рекао да готово сигурно долази до неког поремећаја циклуса након употребе.
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"Десиће се неки поремећај циклуса сигурно, да ли је сад битније да се не купате пар дана или да годинама имате проблем са менструацијом? Ти лијекови морају да иду уз сагласност љекара, али дошли смо до тога да скоро слободном вољом можете да купите. Апелујем да хормонска терапија мора да иде уз рецепт љекара", истакао је он.
Како је објаснио штетно је јер су у питању и синтетички хормони и много је јачи утицај од природног.
"Ако у једној таблети имате нешто што је 200 пута јаче од природног хормона посљедице су дугорочне поремећаја циклуса. Када је ријеч о краткорочним, то су надимање, бол у глави, промјена крварења, али много опасније су дугорочне посљедице, млади мисле да им се то неће десити", рекао је др Милошевић.
(РТС)
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