Трамп: Вашингтон ће укинути санкције Турској

Аутор:АТВ редакција
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Вашингтон ће укинути санкције Турској уведене на основу Закона о супротстављању америчким противницима путем санкција, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
"Могу да кажем да ћемо укинути санкције. Не желимо да уводимо санкције пријатељима. То је веома једноставно", рекао је Трамп током састанка са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом.
Трамп је захвалио Ердогану на дипломатском ангажовању у рјешавању украјинског и иранског сукоба, те изразио наду да ће се ти сукоби ускоро ријешити.
"Мислим да ћемо ријешити /украјински сукоб/, надам се ускоро. Предсједник Ердоган нам помаже да то ријешимо, као што нам помаже и када је ријеч о Ирану", рекао је Трамп.
Амерички предсједник је нагласио да САД нису обавезне да плаћају европску безбједност, додајући да би се све америчке трупе могле повући из Европе.
Он је поновио да би Гренланд требало да буде под контролом САД, а не Данске, преноси Срна
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