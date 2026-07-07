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Трамп: Вашингтон ће укинути санкције Турској

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 16:19

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Вашингтон ће укинути санкције Турској уведене на основу Закона о супротстављању америчким противницима путем санкција, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Могу да кажем да ћемо укинути санкције. Не желимо да уводимо санкције пријатељима. То је веома једноставно", рекао је Трамп током састанка са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом.

Трамп је захвалио Ердогану на дипломатском ангажовању у рјешавању украјинског и иранског сукоба, те изразио наду да ће се ти сукоби ускоро ријешити.

"Мислим да ћемо ријешити /украјински сукоб/, надам се ускоро. Предсједник Ердоган нам помаже да то ријешимо, као што нам помаже и када је ријеч о Ирану", рекао је Трамп.

Амерички предсједник је нагласио да САД нису обавезне да плаћају европску безбједност, додајући да би се све америчке трупе могле повући из Европе.

Он је поновио да би Гренланд требало да буде под контролом САД, а не Данске, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Вашингтон

Америчке санкције

Турска

Реџеп Тајип Ердоган

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