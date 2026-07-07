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Отворено ново дјечије игралиште у Росуљама: Додик поручио да се акција наставља широм Бањалуке

Аутор:

Марија Милановић
07.07.2026 16:48

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Отворено ново дјечије игралиште у бањалучком насељу Росуље
Фото: Facebook/SNSD Banja Luka

Игралиште у Росуљама изграђено је у оквиру пројекта обнове и изградње 50 игралишта широм Републике Српске, а који се реализују средствима Кабинета предсједника Републике Српске.

Након година чекања, коначно ће уживати и родитељи и дјеца, а радост и захвалност не крију.

„Заиста је дивно видјети оволики број дјеце овдје. На иницијативу грађана Росуља, али и уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске, обезбијеђени су услови од стране Пољопривредне школе и данас смо отворили игралиште, шесто или седмо по реду и заиста је задовољство видјети осмијехе на лицима оволиког броја дјеце“, поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

Како је навео Додик, овдје није крај, акција се наставља јер је циљ учинити оно најбоље за све грађане у многобројним бањалучким насељима.

„Велики број грађана потврђује да је СНСД опет у праву и потврђује чињеницу да Град у оквиру своје надлежности, нажалост није препознао потребе грађана, али ево, има ко врло добро осјећа оно што народу треба. Оно што треба нашој породици, нашој дјеци, а то је управо једна од оваквих ствари као што је овај смијех и ово игралиште“, поручио је предсједник ГрО СНСД-а Бањалука Горан Маричић.

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Тагови :

Бањалука

Росуље

дјечије игралиште

Дјеца

Игор Додик

Горан Маричић

кабинет предсједника

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