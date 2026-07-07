Отворено ново дјечије игралиште у Росуљама: Додик поручио да се акција наставља широм Бањалуке

Аутор:Марија Милановић
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Игралиште у Росуљама изграђено је у оквиру пројекта обнове и изградње 50 игралишта широм Републике Српске, а који се реализују средствима Кабинета предсједника Републике Српске.
Након година чекања, коначно ће уживати и родитељи и дјеца, а радост и захвалност не крију.
„Заиста је дивно видјети оволики број дјеце овдје. На иницијативу грађана Росуља, али и уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске, обезбијеђени су услови од стране Пољопривредне школе и данас смо отворили игралиште, шесто или седмо по реду и заиста је задовољство видјети осмијехе на лицима оволиког броја дјеце“, поручио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Како је навео Додик, овдје није крај, акција се наставља јер је циљ учинити оно најбоље за све грађане у многобројним бањалучким насељима.
„Велики број грађана потврђује да је СНСД опет у праву и потврђује чињеницу да Град у оквиру своје надлежности, нажалост није препознао потребе грађана, али ево, има ко врло добро осјећа оно што народу треба. Оно што треба нашој породици, нашој дјеци, а то је управо једна од оваквих ствари као што је овај смијех и ово игралиште“, поручио је предсједник ГрО СНСД-а Бањалука Горан Маричић.
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