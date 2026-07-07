Аута се окрећу: Блокиран саобраћај у дијелу Бањалуке због радова

Саобраћај на раскрсници бањалучких улица Јеврејска и Горана Радуловића Бимбе блокиран је због радова који се одвијају на овој дионици.

Многи возачи, који нису упознати да се овдје одвијају радови, стога су приморани да се окрену и користе споредне улице.

Возачима се савјетује да избјегавају овај дио града и користе алтернативне правце како се не би створиле гужве.