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Аута се окрећу: Блокиран саобраћај у дијелу Бањалуке због радова

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:40

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Радови код јеврејске улице у Бањалуци
Фото: АТВ

Саобраћај на раскрсници бањалучких улица Јеврејска и Горана Радуловића Бимбе блокиран је због радова који се одвијају на овој дионици.

Многи возачи, који нису упознати да се овдје одвијају радови, стога су приморани да се окрену и користе споредне улице.

Возачима се савјетује да избјегавају овај дио града и користе алтернативне правце како се не би створиле гужве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

саобраћај

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