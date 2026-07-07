Аута се окрећу: Блокиран саобраћај у дијелу Бањалуке због радова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Саобраћај на раскрсници бањалучких улица Јеврејска и Горана Радуловића Бимбе блокиран је због радова који се одвијају на овој дионици.
Многи возачи, који нису упознати да се овдје одвијају радови, стога су приморани да се окрену и користе споредне улице.
Возачима се савјетује да избјегавају овај дио града и користе алтернативне правце како се не би створиле гужве.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
16 ч0
Бања Лука
21 ч1
Бања Лука
22 ч0
Најновије
12
43
12
43
12
31
12
26
12
19
Тренутно на програму