Кремљ: Наоружавање Украјине неће спријечити наставак СВО

Аутор:АТВ редакција
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Украјина непрестано тражи нове врсте наоружања, и одбрамбеног и офанзивног карактера. То ни на који начин не може спријечити наставак Специјалне војне операције до остварења наших циљева, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
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Истакао је да Русија и даље сматра да је политичко-дипломатско рјешење сукоба у Украјини најпожељнији пут, али ће, уколико Кијев не покаже спремност за мировне преговоре, наставити Специјалну војну операцију до остварења постављених циљева.
Он је нагласио да стални захтјеви Украјине за испоруке новог наоружања, како одбрамбеног тако и офанзивног, неће утицати на ток руске војне операције, преноси РТ Балкан.
"Украјина непрестано тражи нове врсте наоружања, и одбрамбеног и офанзивног карактера. То ни на који начин не може спријечити наставак Специјалне војне операције до остварења наших циљева", поручио је портпарол Кремља.
Према његовим ријечима, Москва и даље даје предност политичком и дипломатском рјешавању сукоба.
"За нас је и даље пожељније рјешавање овог конфликта политичко-дипломатским средствима. У недостатку спремности кијевског режима да се укључи у мировно рјешавање, Специјална војна операција ће се наставити до потпуног остварења наших циљева", подвукао је.
Портпарол шефа руске државе је додао да Русија одржава контакте са Сједињеним Америчким Државама радним каналима и изразио наду да ће амерички напори усмјерени ка мирном рјешавању украјинског сукоба дати резултате.
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Подсјетио је на то да је председник Русије Владимир Путин више пута истакао да Русија остаје отворена за такав пут.
Осврћући се на ситуацију на терену, портпарол Кремља је навео да руска војска наставља рад на формирању безбједносне, односно тампон-зоне.
Како је нагласио, ослобађањем Константиновке учињен је важан корак у тактичком и стратешком смислу.
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