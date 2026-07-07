На обали Саве пронађено тијело мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Новог Загреба, на јужној обали корита ријеке Саве, јуче око 14:20 часова је пронађено тијело мушкарца.
Претпоставља се да је ријеч о 43-годишњаку, извијестила је ПУ загребачка.
Прегледом тијела нису утврђени трагови који би упућивали на смрт као посљедицу кривичног дјела.
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Тијело је превезено у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу гдје ће се утврдити тачан узрок смрти, пише Јабука.тв.
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