Из СЗО упозоравају: Епидемија се и даље шири

Аутор:АТВ редакција
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Епидемија еболе у Демократској Републици Конго још није стабилизована и и даље је у фази ширења, упозорила је данас Свјетска здравствена организација (СЗО).
Представница СЗО у Демократској Републици Конго, др Ан Ансија, изјавила је да је ширење вируса еболе подстакнуто кретањем становништва, преноси Ројтерс.
"Нажалост, вирус еболе је још у фази ширења. Жељели бисмо да можемо рећи да се ситуација стабилизује, али то, нажалост, још не можемо", рекла је др Ансија новинарима.
У Демократској Републици Конго потврђен је 1.561 случај обољелих од еболе, укључујући 506 смртних случајева, саопштило је Министарство здравља те земље.
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Према подацима Свјетске здравствене организације, актуелна епидемија у Демократској Републици Конго повезана је с ријетким сојем вируса Бундибугјо, пренио је раније Ројтерс.
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