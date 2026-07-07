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Из СЗО упозоравају: Епидемија се и даље шири

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 13:57

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Здравствени радник шета Евангелистичким медицинским центром у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Фото: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Епидемија еболе у Демократској Републици Конго још није стабилизована и и даље је у фази ширења, упозорила је данас Свјетска здравствена организација (СЗО).

Представница СЗО у Демократској Републици Конго, др Ан Ансија, изјавила је да је ширење вируса еболе подстакнуто кретањем становништва, преноси Ројтерс.

"Нажалост, вирус еболе је још у фази ширења. Жељели бисмо да можемо рећи да се ситуација стабилизује, али то, нажалост, још не можемо", рекла је др Ансија новинарима.

У Демократској Републици Конго потврђен је 1.561 случај обољелих од еболе, укључујући 506 смртних случајева, саопштило је Министарство здравља те земље.

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Према подацима Свјетске здравствене организације, актуелна епидемија у Демократској Републици Конго повезана је с ријетким сојем вируса Бундибугјо, пренио је раније Ројтерс.

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