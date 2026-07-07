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Стали на страну Бећировића и Комшића: Вукановић и Црнадак нису гласали за вето Цвијановићеве

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 14:33

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Вукановић и Црнадак
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске усвојила је вето српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, а међу 59 посланика који су га подржали није било Игора Црнатка и Небојше Вукановића.

На тај начин Вукановић и Црнадак сврстали су се на страну Жељка Комшића и Дениса Бећировића који су српског члана прегласали на сједници Предсједништва.

Народна скупштина Републике Српске

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Вукановић, иначе кандидат за српског члана Предсједништва, тако је заправо дао подршку прегласавању српског члана Предсједништва. Међутим, већина посланика јасно је дала до знања да је таква пракса у Предсједништву неприхватљива.

Како је још током расправе рекао предсједник Народне скупштине, вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ је црвена линија, а онај ко га не подржи исписао се из реда Срба.

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"Ко не гласа, он можда хоћи неки попис есктремних Бошњака да добије на своју страну. Не гласати за вето српског члана Предсједништва значи се исписати из српског коријена. ко је српски члан Предсједништва, Жељка, Јелена, Наташа, то није битно. Српски члан Предсједништва представља Републику Српску. Дакле, то је црвена линија чојства, људскости, припадништва Републици Српској, своме народу, а на крају крајева и оног основног људства, најосновнијег које постоји. И, ако ни тог минималног нема, онда треба рећи да људи који то не разумију су лицемјери, подмукли, робови, лутке на управљачу разних организација или ФБиХ", истакао је Стевандић.

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Тагови :

Небојша Вукановић

Игор Црнадак

Народна скупштина Републике Српске

Жељка Цвијановић

Вето Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Жељко Комшић

Коментари (3)

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