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Прочитајте Закључке којима је НСРС одбацила прегласавање Цвијановићеве

Аутор:

Стеван Лулић
07.07.2026 14:03

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Фото: ATV

Народна скупштина Републике Српске усвојила је, двотрећинском већином, вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о проглашењу Одлуке Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика.

Парламент Српске је ове одлуке Предсједништва прогласио веома штетним по виталне интересе Републике Српске.

Вето Цвијановићеве је подржало 59 посланика.

По Уставу БиХ, уколико у року од 10 дана од дана просљеђивања Изјаве Народна скупштина Републике Српске двотрећинском већином потврди Изјаву српског члана Предсјендиштва, оспорена одлука Предсједништва БиХ не ступа на снагу.

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Осим подршке изјави српског члана Предсједништва Скупштина је усвојила је и Закључке клубова народних посланика СНСД, СДС, ПДП, НПС-ДНС, УС и СПС које можете прочитати у галерији у наставку.

У закључцима се, између осталог наводи да је дошло до флагрантног кршења члана 5 став 3. Устава БиХ, те чланова 1, 36. став 3. и 42. Пословника о раду Предсједништва БиХ од стране чланова Предсједништва БиХ из реда бошњачког и хрватског народа, Жељка Комшића и Дениса Бећировића.

Закључцима је, стога, одбачен било какав покушаја редефинисања, присвајања или оспоравања права српског народа и Српске православне цркве на очување, заштиту, коришћење, представљање и аутентично тумачење сопственог материјалног и нематеријалног културно-историјског насљеђа на овом подручју.

Комплетне Закључке прочитајте у галерији у наставку.

Закључци НСРС

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Витални национални интерес

Жељка Цвијановић

Вето Жељка Цвијановић

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