Прочитајте Закључке којима је НСРС одбацила прегласавање Цвијановићеве

Аутор:Стеван Лулић
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Народна скупштина Републике Српске усвојила је, двотрећинском већином, вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о проглашењу Одлуке Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика.
Парламент Српске је ове одлуке Предсједништва прогласио веома штетним по виталне интересе Републике Српске.
Вето Цвијановићеве је подржало 59 посланика.
По Уставу БиХ, уколико у року од 10 дана од дана просљеђивања Изјаве Народна скупштина Републике Српске двотрећинском већином потврди Изјаву српског члана Предсјендиштва, оспорена одлука Предсједништва БиХ не ступа на снагу.
БиХ
Одбачено прегласавање Бећировића и Комшића: Усвојен вето Цвијановићеве
Осим подршке изјави српског члана Предсједништва Скупштина је усвојила је и Закључке клубова народних посланика СНСД, СДС, ПДП, НПС-ДНС, УС и СПС које можете прочитати у галерији у наставку.
У закључцима се, између осталог наводи да је дошло до флагрантног кршења члана 5 став 3. Устава БиХ, те чланова 1, 36. став 3. и 42. Пословника о раду Предсједништва БиХ од стране чланова Предсједништва БиХ из реда бошњачког и хрватског народа, Жељка Комшића и Дениса Бећировића.
Закључцима је, стога, одбачен било какав покушаја редефинисања, присвајања или оспоравања права српског народа и Српске православне цркве на очување, заштиту, коришћење, представљање и аутентично тумачење сопственог материјалног и нематеријалног културно-историјског насљеђа на овом подручју.
Комплетне Закључке прочитајте у галерији у наставку.
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