Опрез! Непознате особе на ауто-путу покушавају да изнуде новац лажним удесима

Аутор:АТВ редакција
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Возачи упозоравају на превару на аутопутевима у БиХ и Хрватској, гдје возач БМВ Икс-5 оптужује друге возаче за оштећење ретровизора.
Бројни возачи на друштвеним мрежама посљедњих дана упозоравају на наводну превару која се, према њиховим тврдњама, догађа на дионицама ауто-пута кроз Босну и Херцеговину, али и у сусједној Хрватској.
Према свједочењима која су подијељена у јавности, непознати мушкарац у БМВ-у Икс-5 са босанскохерцеговачким регистарским ознакама наводно зауставља возаче тврдећи да су му током вожње оштетили ретровизор.
Грађани наводе да након тога покушава да наговори возаче да се "договоре" на лицу мјеста и надокнаде наводну штету без укључивања полиције.
Једна жена возач испричала је да је инцидент доживјела на релацији између Модриче и Добоја.
"Човјек је стајао поред пута и чекао да возила пролазе. Након што смо чули ударац, тврдио је да смо му оштетили ретровизор и инсистирао да га пратимо до бензинске пумпе како бисмо се договорили. Срећом, други возач ми је савјетовао да га не пратим јер на мом возилу није било никаквих трагова оштећења", навела је она.
Слична искуства подијелили су и други возачи, који тврде да се иста особа раније појављивала на аутопуту између Жупање и Бабине Греде у Хрватској.
Један од њих наводи да је мушкарац током претицања намјерно скретао према његовом возилу, након чега је услиједио ударац непознатог предмета.
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"Одмах је почео да тврди да сам му разбио ретровизор и предлагао да се договоримо без полиције. Када сам рекао да ћу позвати полицију јер возим рент-а-цар, одједном је промијенио причу и рекао да је можда само испало стакло ретровизора", тврди возач.
Поједини грађани наводе да су се сличне ситуације догађале и на аутопуту између Сарајева и Зенице, гдје су непознате особе наводно покушавале да их присиле да се зауставе абледновањем, наглим приближавањем возилу и оптужбама за изазивање саобраћајне незгоде.
"Десило ми се већ три пута, једном тај у БМВ-у, два пута један дечко у голфу. Десило се то на ауто-путу од Сарајева према Зеници. Увијек иста фора. Најгоре у свему томе је то што вас притискају, гурају с пута, блицају... Не дај Боже да је неко лошији возач, при тој брзини би се могло свашта десити", написала је једна корисница у коментарима и додала:
"Јабуку баце на ауто и то се баш лијепо чује. Тај с БМВ-ом има ту фору с ретровизором, само је толико глуп па каже некоме ко вози обичан ауто да му је откинуо ретровизор. Онај у "голфу" само погоди и онда крене за вама и кад станете спусти прозор и каже: "Шта је, шта бјежиш, па што то радиш? Што ме удари онако?" Углавном, раде то већ годинама. Стварно мораш бити глуп да им даш новац", упозорава.
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Једна жена тврди да је након таквог инцидента, због страха и шока, пристала на новчану нагодбу, док је касније случај пријавила полицији.
Иако за сада нема званичних информација надлежних институција о овим наводима, грађани позивају возаче на додатни опрез током путовања.
У случају сумњиве ситуације или покушаја изнуде, стручњаци савјетују да се не пристаје на нагодбе на лицу мјеста, већ да се одмах позове полиција и сачека долазак службених особа како би се утврдиле све околности догађаја, преноси Црна хроника.
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