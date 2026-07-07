"Домет Декларације Народне скупштине зависиће од зрелости и заједништва"

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да ће домети Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ бити онолики колика буде зрелост и заједништво политичких актера Српске.
"Намјера је да се подигне ниво свијести о томе шта су позиција и права српског народа, као и капацитети којима требамо располагати да бисмо одбранили своја права", истакла је Цвијановићева.
Она је рекла да је БиХ оптерећена силним проблемима, а да је Република Српска много пута била подвргнута разним неуставним дјеловањима.
"Овдје говоримо о својим ставовима везано за позицију Републике Српске и српског народа у БиХ. Шта је нормалније него да имате позицију у којој немате прегласавање, да имате пуни уставни капацитет и можете га примјењивати на начин на који требате, да имате иста права као други", рекла је Цвијановићева новинарима у Народној скупштини, која разматра Приједлог декларације.
Она је додала да у томе види способност Народне скупштине да изнесе свој политички став о сваком питању.
Цвијановићева је, одговарајући на питање о позиву Савјета министара да Предсједништво БиХ без одгађања упути приједлог буџета институција БиХ и међународних обавеза за ову годину у парламентарну процедуру, рекла да има јасно мишљење о том питању, те да је и прошли пут подржала буџет, док су друга два члана Предсједништва гласала против.
"Сматрам да је приоритетно важно да се нашим радницима обезбиједи повећање плата на које они рачунају. Није било никаквог разлога да се ове ствари одгађају", нагласила је Цвијановићева, преноси Срна
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