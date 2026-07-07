Танкер погођен пројектилом у Хормушком мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Танкер који је пловио Хормушким мореузом погођен је неидентификованим пројектилом, при чему је, како се вјерује, претрпио структурна оштећења. Нема извјештаја о жртвама или онечишћењу околине, објавила је британска агенција за поморске трговачке операције (УКМТО).
Истрага и позив на опрез
УКМТО наставља истрагу. Пловилима се савјетује да тим подручјем пролазе с опрезом те да тој организацији пријаве сваку сумњиву активност.
Подсјетимо, Иран је синоћ испалио најмање два пројектила на комерцијалне бродове који су пролазили кроз Хормушки мореуз, објавио је Аксиос позивајући се на двојицу америчких званичника. Оба брода претрпјела су велика оштећења, али није било погинулих ни повријеђених.
Напад је услиједио непосредно након истека једноседмичног споразума између САД-а и Ирана о обустави напада у Хормушком мореузу, чиме су поновно порасле напетости у тој кључној поморској рути.
Према Ројтерсу, извор упућен у инцидент тврди да је погођени брод катарски танкер за укапљени природни плин Al-Rekayyat, који је у тренутку напада био натоварен UPP-om. Пројектил је наводно погодио лијеви бок брода, након чега је избио пожар у погону брода. Посада је на безбједном, али због густог дима још није могуће процијенити пуни размјер штете, а извор упозорава да постоји опасност од експлозије.
Индиректни преговори између САД-а и Ирана завршили су прошле седмице без видљивог напретка, а амерички предсједник Доналд Трамп јуче је поручио да ће Вашингтон или постићи договор с Ираном или "довршити посао", поновно запријетивши војном акцијом. Истодобно је, према писању Вол стрит журнала, Иранска револуционарна гарда током викенда путем радија упозоравала бродове да су "њихови пројектили и дронови спремни пуцати".
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