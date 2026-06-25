Погођен танкер док је пролазио одобреном рутом кроз мореуз

Аутор:АТВ редакција
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Теретни брод који је путовао кроз Хормушки мореуз рутом одобреном од стране Уједињених нација погођен је данас пројектилом, саопштила је британска војска.
Ово саопштење је стигло у вријеме када је неколико танкера кренуло том истом рутом кроз мореуз.
Иран је запријетио бродовима који иду том рутом уз обалу Омана. Руту је промовисала УН поморска агенција.
Британски центар за поморске трговинске операције (УКМТО) пријавио је напад, и рекао да нема повријеђених нити штете по животну околину, преноси Бета.
Отварање алтернативне руте кроз тај витални пловни пут ослободио би притисак на свјетску привреду и одузео Ирану главни адут током актуелних мировних преговара са САД. Државни секретар САД Марко Рубио који је у посјети земљама Залива да пружи увјеравања америчким савезницима, рекао је да је Вашингтон посвећен новој рути.
Поморски саобраћај кроз Хормушки мореуз је повећан али је даље далеко испод предратних нивоа. Цијена нафте данас је на кратко пала до посљедње предратне цијене испод 73 долара по барелу у знаку да тржиште вјерује да се ситуација поправља.
Двије стране и даље расправљају о условима привременог мировног споразума, од тога како бродови да кроз уска уста Персијског залива до будућих иранских залиха високо обогаћеног уранијума. Према Меморандуму о разумијевању потписаном прошле недјеље САД и Иран имају 60 дана да утврде детаље споразума. Иако се преговори одржавају иза затворених врата изгледа као да предсједник САД Доналд Трамп и ирански лидери преговарају у јавности, размјењујући пријетње и тврдећи да су дати уступци које друга страна негира.
Танкери предвођени бродом Стоик Вориор прошли су дуж Уједињених Арапских Емирата и затим Омана рано данас пролазећи оманско полуострво Мусандам доста близу обале. Ту руту су одредили Оман и Међународна поморска организација, агенција УН.
Сјеверно од те руте је коридор у центру мореуза кроз који су се бродови кретали слободно прије рата, превозећи око једне петине свјетске нафте и природног гаса.
Иран је рекао да је минирао тај пут послије почетка напада САД и Израела на њега 28. фебруара.
Иако су неки бродови излазили из мореуза уз америчку војну помоћ напори УН агенције су најновији напори за ослобађање заробљених бродова. Превозна компанија Маерск јавила је да су његов брод контејнер Маерск Балтимор и још једно чартер пловило данас изашли из мореуза.
Прошле недјеље 125 бродова прошло је кроз мореуз, што је повећање у односу на 33 колико их је прошло претходне недјеље, према поморским подацима. Према компанији S&P Глобал јуче је прошло 78 бродова кроз мореуз, највише од почетка рата али и даље испод просјека прије рата од 130 или више.
Поморски огранак Револуционарне гарде који је изгледа реаговао на нову руту и повећан саобраћај данас је издао упозорење, које је пренијела иранска државна новинска агенција Ирна.
Гарда је навела да је рута успостављена без обавјештења или координације с Ираном и назвала је то "неприхватљивим и потпуно опасним".
"Једина дозвољена рута за пролаз кроз Ормуски мореуз је рута коју је прогласила Исламска Република Иран. Саобраћање бродова ван тих рута је јако опасно и забрањено", навела је иранска гарда и додала да ће се позабавити са онима који то крше, не прецизирајући како.
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