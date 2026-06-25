Судар возова у Пољској! Има повријеђених, бројне хитне службе на лицу мјеста!

Аутор:АТВ редакција
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У општини Бјалошиље у Великопољском војводству у Пољској догодила се озбиљна железничка несрећа. Воз Интерсити сударио се са регионалним возом, што је довело до делимичног исклизнућа оба композиције са шина.На лицу места су ватрогасне јединице које пружају помоћ двема повређеним особама. Службе проверавају број путника и обезбеђују место несреће.
До тешког инцидента у жељезничком саобраћају дошло је у четвртак нешто послије 18 часова у општини Бјалошиље. Воз Интерсити се сударио са регионалним возом. Снага удара изазвала је да су дијелови вагона исклизнули са пруге, јавља Полсат њуз.
Информацију о несрећи потврдио је портпарол команде државне ватрогасне службе у Познању, асистент Марцин Халаш. Службе су одмах након 18 часова добиле пријаву и упутиле одговарајуће спасилачке јединице на терен.
JUST IN: Trains collide in Białośliwie near Piła, Poland, carriages overturn pic.twitter.com/CtVnecFTaf— Rapid Report (@RapidReport2025) June 25, 2026
Тренутно је на мјесту несреће шест ватрогасних јединица. Спасиоци обезбјеђују место удеса и провјеравају техничко стање возова.
У судару су двије особе повријеђене. Хитна помоћ им указује неопходну медицинску помоћ. Службе не наводе да има погинулих нити додатно повријеђених.
Припадници служби на лицу мјеста спроводе истрагу. Ватрогасци утврђују тачан број путника који су се у тренутку судара налазили у оба воза.
(Телеграф)
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