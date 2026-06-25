Легендарна тенисерка опет има рак

Аутор:АТВ редакција
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Бивша америчка тенисерка Крис Еверт каже да се њен "неумољиви" рак вратио по трећи пут.
Легендарна тенисерка (71) је први пут за рак јајника сазнала у децембру 2021. године.
Еверт, освајачица 18 Гренд слем титула, саопштила је лоше вијести.
"Одувијек сам вјеровала у отвореност и искреност у вези са својим здравственим путовањем. Прошлог викенда, након што сам се подвргла скенеру, сазнала сам да ми се рак јајника вратио. Већ сам подвргнута операцији као првом кораку у опоравку, а хемотерапију ћу почети у наредним данима", саопштила је Еверт.
June 25, 2026
Због лијечења Еверт неће бити на Вимблдону и генерално ће у наредних неколико мјесеци бити ван посла.
Само су Серена Вилијамс (23) и Штефи Граф (22) освојиле више Гренд слем титула у Опен ери од Еверт, преноси б92.
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