Вимблдон шокирао објавом о Ђоковићу – па је обрисао

Аутор:АТВ редакција
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Организатори Вимблдона одлучили су, како ствари стоје, да укину нова правила о носиоцима, а велики профитер тога је Новак Ђоковић. Или је све ипак само велика грешка?
Вимблдон је годинама имао посебна правила за одређивање носилаца у односу на остале гренд слем турнире, узимајући додатно у обзир претходне успјехе играча на травнатим турнирима.
Међутим, то је укинуто 2020. године и од тада је правило исто као и на преостала три гренд слема – носиоци се одређују према АТП листи објављеној у понедјељак, седмицу прије почетка турнира.
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По томе, Новак Ђоковић, осми тенисер свијета, требало је да буде седми носилац због изостанка Карлоса Алкараза. Међутим...
То је урађено без икаквог објашњења, барем за сада. У први мах поставило се питање да ли је ријеч о грешци, да ли су промијењена правила или је поново активирана стара формула која узима у обзир раније резултате на трави.
А онда је, готово два сата након објаве на Инстаграму, цијели пост обрисан, што је потврдило да је највјероватније ријеч о грешци.
Сада се очекује да се Вимблдон огласи и понуди објашњење, преноси Б92.
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Било како било, уколико се испостави да је Новак заиста трећи носилац, то значи да не би могао да игра против Јаника Синера или Александера Зверева у четвртфиналу Вимблдона, већ најраније у полуфиналу.
Такође, до финала би могао да се састане само са једним од њих двојице, у зависности од жријеба који је на програму у четвртак.
Вимблдон почиње у понедјељак, 29. јуна, уколико организатори не одлуче да и то изненада промијене. У том случају, надајмо се да ће о томе обавијестити све на вријеме.
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