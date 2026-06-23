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Вимблдон шокирао објавом о Ђоковићу – па је обрисао

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 19:07

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Новак Ђоковић на прес конференцији након меча
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Организатори Вимблдона одлучили су, како ствари стоје, да укину нова правила о носиоцима, а велики профитер тога је Новак Ђоковић. Или је све ипак само велика грешка?

Вимблдон је годинама имао посебна правила за одређивање носилаца у односу на остале гренд слем турнире, узимајући додатно у обзир претходне успјехе играча на травнатим турнирима.

Међутим, то је укинуто 2020. године и од тада је правило исто као и на преостала три гренд слема – носиоци се одређују према АТП листи објављеној у понед‌јељак, седмицу прије почетка турнира.

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По томе, Новак Ђоковић, осми тенисер свијета, требало је да буде седми носилац због изостанка Карлоса Алкараза. Међутим...

То је урађено без икаквог објашњења, барем за сада. У први мах поставило се питање да ли је ријеч о грешци, да ли су промијењена правила или је поново активирана стара формула која узима у обзир раније резултате на трави.

А онда је, готово два сата након објаве на Инстаграму, цијели пост обрисан, што је потврдило да је највјероватније ријеч о грешци.

Сада се очекује да се Вимблдон огласи и понуди објашњење, преноси Б92.

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Било како било, уколико се испостави да је Новак заиста трећи носилац, то значи да не би могао да игра против Јаника Синера или Александера Зверева у четвртфиналу Вимблдона, већ најраније у полуфиналу.

Такође, до финала би могао да се састане само са једним од њих двојице, у зависности од жријеба који је на програму у четвртак.

Вимблдон почиње у понед‌јељак, 29. јуна, уколико организатори не одлуче да и то изненада промијене. У том случају, надајмо се да ће о томе обавијестити све на вријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вимблдон

Новак Ђоковић

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