Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу

Мареј је од ове седмице уз Дрејпера на турниру у Истборну, што ће бити њихов први заједнички наступ од када је британски тенисер довео свог идола из дјетињства у тим. О тој сарадњи говорили су француски новинари Беноа Мејлен и Фредерик Вердије у емисији "Санс Филет" на "Винамакс ТВ", а Вердије је изнио тврдњу да су Марејеве цијене огромне.

- Добро за њега, и добро за њега што има новац. Мислим да му помаже енглеска федерација, надам се због њега, јер Мареј не долази за џабе - рекао је Вердије, преноси Б92.

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Он сматра да је Дрејпер, послије Марејеве сарадње са Новаком Ђоковићем, морао да понуди сличне услове.

- Послије понуде Ђоковића, мислим да је Дрејпер на неки начин био приморан да се приближи истим цијенама. Знам Марејеве тарифе, оне су монструозне - поручио је француски новинар.

Вердије је потом изнио конкретне бројке из периода када је Мари радио са Ђоковићем.

- Када је тренирао Ђоковића, било је то 10 седмица за 100.000 евра седмично. Дакле, милион евра за 10 седмица - рекао је Вердије.

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Француз тврди да Мареј не путује за мале износе, без обзира на то о ком играчу се ради.

- У сваком случају, тај момак не путује за мање од милион евра. Да ли је направио уступак? Шалите се? Њега баш брига - додао је Вердије.

Мареј се у тренерске воде вратио послије периода проведеног ван тениса, а сарадња са Дрејпером биће посебно занимљива уочи Вимблдона, гдје Британац покушава да се врати у прави ритам послије проблема са повредама.