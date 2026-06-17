Манивал пресудио БиХ: Повратак на сиву листу доноси нове блокаде

Аутор:Кристина Секерез
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Експедитивност Народне скупштине и Владе Републике Српске врло често није довољна за рјешавање важних питања на нивоу БиХ.
Нови сиви облак надвија се над БиХ у виду могуће одлуке Комитета Савјета Европе за евалуацију мјера за борбу против прања новца и финансирање тероризма да смјести Босну и Херцеговину на сиву листу. Власт у Републици Српској и кад би пожељела да се насекира више не може да уради ништа јер је све обавезе по овој теми давно испунила. Власти у Федерацији очигледно не пада на ум да успостави регистар који би демаскирао стварно власништво над фирмама, невладиним организацијама, фондацијама у Федерацији БиХ.
БиХ је пала још један испит. Сада је извјесно да ће на сиву листу Манивала, надзорног тијела Савјета Европе задуженог за праћење система спречавања прања новца и финансирања тероризма. И због тога ће највише да трпе грађани. То поготово они који рачунају на новац из дијаспоре. Могло би да касни.
"Не зауставља се систем финансијских трансакција, али се знатно успорава, исти отежава и низ неких непотребних трошкова се појављује. Наравно, питање је да ли ће ово утицати такође и на евентуални улазак у СЕПА, који се очекује за ову годину у БиХ, дакле, да ли ће то отежати наведено. Дакле, низ је негативних посљедица", рекао је економиста Адмир Чавалић.
И привреда ће испаштати. Биће то аларм и за стране инвеститоре. БиХ ће бити етикетирана као земља која није довољно учинила на пољу спречавања прања новца и финансирању тероризма.
"То нам даје једну етикету да смо простор који није сигуран за стране инвеститоре и да ћемо с тог аспекта нашим привредницима погоршати ситуацију у погледу међународних платних трансакција. Сигурно да ће наше трансакције у наредном периоду бити више под лупом међународних финансијских институција и да ће самим тим на неки начин негативно утицати и на овако лош имиџ који наша земља има у погледу тих политичких тензија", истакао је предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић.
"Апсолутно то би била најтежа посљедица поготово кажем, говорим за Републику Српску, јер смо ми кренули у један врло велики инвестициони циклус. Ми сад имамо у имплементацији шест милијарди 600 милиона КМ и имамо најављене нове инвеститоре који треба да дођу, ја се надам да они неће одустати и заиста блокаде у том смислу била би врло, врло ружна", додала је министар финансија Републике Српске Зора Видовић.
Да се то избјегне, било је довољно да се усвоје прави акти. Ни то се у БиХ није могло. Између осталог, Федерација БиХ није успоставила ни регистар стварних власника правних лица, нити је усвојила Закон о одузимању незаконито стечене имовине. Зашто није, федералне власти нам данас не одговарају. Зато медији у том ентитету преносе да је тамошњи министар правде окривио Свјетску банку за неуспјех пројекта. Како наводе, Ведран Шкобић тврди да софтверско рјешење које је понуђено у склопу тог међународног пројекта није у потпуности одговорило техничким захтјевима домаћих судова.
"Наведени пројект није окончан јер пилот судови, односно Општински суд у Сарајеву и Општински суд у Травнику, никада нису прихватили нити одобрили софтверска рјешења која су препуна мањкавости и која успоравају регистрацију пословних субјеката у Федерацији БиХ", истакао је министар Федералног министарства правде Ведран Шкобић.
Република Српска је, тврди премијер Саво Минић, давно завршила све што је било потребно.
"Видјели сте у Федерацији да апсолутно нису урадили ништа и онда сви треба да трпимо те посљедице зато што за такву ствар која је битна када је у питању спречавање тероризма, спречавање прања новца, они апсолутно нису ништа урадили. Шта да коментаришемо? Ми смо урадили. Ми увијек урадимо свој дио посла", јасан је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Могли смо проћи и горе, покушај утјехе стиже од Елмедина Конаковића. За длаку је избјегнута црна листа.
"Имали смо једну тешку расправу током сједнице, па смо се договорили, телефонски смо гласали одмах по завршетку и усвојили један документ који је одраз политичке воље да се ствари ријеше, па је предсједавајућа Кришто то могла послати тамо гдје треба и нисмо и нећемо завршити на тој црној листи", изјавио је министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић.
У мају је издата препорука за БиХ да се званично стави на сиву листу. То ће бити повратак, јер је БиХ на листи већ била од 2015. до 2018. године. Овај пут ће се, између осталих, придружити Алжиру, Кувајту, Јужном Судану, Венецуели, Сирији.
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