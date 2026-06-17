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У Ливну оштећене и запаљене заставе Босне и Херцеговине

Аутор:

АТВ
17.06.2026 14:57

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У Ливну оштећене и запаљене заставе Босне и Херцеговине
Фото: Envato/microgen

Заставе Босне и Херцеговине оштећене су и запаљене данас, 17. јуна, у мјесту Голињево у Ливну, потврђено је из МУП-а Кантона 10.

Како су истакли, полицији је пријављено јутрос у 10 сати да је током ноћи непозната особа или више њих запалило заставе БиХ.

"Очевид на мјесту догађаја обавили су полицијски службеници Полицијске управе Ливно, а о догађају је упознат дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона 10 Ливно. Даљњи рад у току", истакли су они.

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Како пишу федерални медији, у питању је 13 застава које су постављене на игралиште током Свјетског првенства у фудбалу.

"Не знајући шта се догодило, полицијски службеници су изашли на терен и утврдили чињенице. Код оближњег моста су пронашли двије од 13 несталих застава. Једна застава је пронађена на електростубу, која је била потргана услијед покушаја да буде насилно уклоњена те је мало нагорила одоздо. Једна застава пронађена је близу игралишта, скоро потпуно спаљена. Остале заставе нису пронађене и вјероватно се налазе код непознатог починитеља или више њих", казао је за "Klix" Славко Кришто, портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Кантона 10.

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Тагови :

застава

Босна и Херцеговина

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