Најстарија на свијету: Ово је легенда о "застави са неба"

Аутор:АТВ
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На данашњи дан, 11. луна 1748. године, дански краљ донио је уредбу којом је службено прописан изглед Dannebroga, славне данске заставе која се сматра најстаријом државном заставом на свијету у непрекидној употреби.
Иако је њезина историја много старија, управо је тај документ одредио облик заставе какав познајемо и данас.
Dannebrog је једноставан, али препознатљив. Црвено поље и бијели крст помакнут улијево постали су један од најпознатијих државних симбола на свијету, а послужили су и као узор заставама осталих нордијских земаља.
Уз данску заставу веже се једна од најпознатијих европских легенди. Према предаји, настала је 15. јуна1219. током битке код Lyndanisse, на подручју данашње Естоније. Дански краљ Валдемар II. водио је крсташки поход против локалног становништва, а његова војска нашла се у тешкој ситуацији.
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У тренутку када се чинило да ће изгубити битку, с неба се наводно спустила црвена застава с бијелим крстом. Дански војници то су протумачили као божански знак, скупили снагу и извојевали побједу.
Иако је ријеч о једној од најпознатијих данских прича, историчари сматрају да је легенда настала знатно касније. Не постоје извори из 13. вијеку који спомињу чудесни догађај, а прича се први пут појављује тек неколико стотина година послије.
Ни сама застава вјеројатно није настала одједном. Најстарији поуздани прикази Dannebroga потичу из 14. вијека, када се појављује у европсим грбовницима и повезује с данским краљевима. Током сљедећих вијекова користили су је војска и морнарица, а поступно је постала симбол цијеле државе.
Важан корак догодио се управо 11. јуна 1748. године. Тада је краљевском уредбом прописан изглед трговачке заставе Данске, укључујући њезине пропорције и изглед карактеристичног крста. Тиме није створена нова застава, него је стандардизиран симбол који се већ вијековима користио.
Обични грађани дуго нису смјели слободно истицати Dannebrog. У одређеним раздобљима за то је било потребно посебно допуштење власти, а тек средином 19. стољећа застава је постала опште прихваћен национални симбол који су могли користити сви Данци.
Dannebrog је оставио снажан траг и изван Данске. Његов карактеристични нордијски крст касније су преузеле Шведска, Норвешка, Финска, Исланд и Фарски Отоци, па је постао једно од најпрепознатљивијих обиљежја сјеверне Европе.
Посебност данске заставе није само њезина старост него и мјесто које заузима у свакодневном животу. Данци је истичу на рођенданима, вјенчањима, породичним прославама и државним празницима. Може се видјети на тортама, божићним украсима и у вртовима породичних кућа, што је неуобичајено за већину националних застава.
Због своје дуге и готово непрекинуте употребе Dannebrog се данас сматра најстаријом државном заставом на свијету која је и даље у службеној употреби. Иако прича о застави која је пала с неба вјеројатно припада свијету легенди, чињеница је да је један од најстаријих националних симбола Европе, пише Индекс.
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