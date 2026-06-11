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Мислио да улаже у криптовалуте, остао празних џепова: Пензионер насјео на превару

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:41

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Старац са наочалама ради на рачунару.
Фото: Pexels

Пензионер (77) из Водица остао је без 51.000 еура након што га је непозната особа увјерила у "сигурно" улагање и лаку зараду с криптовалутама, саопштила је полиција.

Оштећени је крајем маја добио телефонски позив и затим у три наврата уплатио непознатој особи 51.000 евра.

"Након извршених трансакција, на његову адресу електронске поште стигао је нови захтјев у којем се наводи да због своје старосне доби мора подмирити порез те уплатити додатних 11.600 евра. Схвативши да је преварен оштећени је догађај пријавио полицији", наводи се у саопштењу.

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И док полиција трага за починиоцем, поновно упозоравају грађане да су инвестиције у криптовалуте и дионице ризично пословање око којег се треба увијек савјетовати с стручњацима, преноси 24сата.хр.

"Посебно је ризично ако те непознате особе путем интернета захтијевају ваше личне податке, фотографије личних докумената или банковних картица", истиче из полиције.

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Тагови :

Хрватска

криптовалута

превара

Интернет превара

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