Мислио да улаже у криптовалуте, остао празних џепова: Пензионер насјео на превару

Аутор:АТВ
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Пензионер (77) из Водица остао је без 51.000 еура након што га је непозната особа увјерила у "сигурно" улагање и лаку зараду с криптовалутама, саопштила је полиција.
Оштећени је крајем маја добио телефонски позив и затим у три наврата уплатио непознатој особи 51.000 евра.
"Након извршених трансакција, на његову адресу електронске поште стигао је нови захтјев у којем се наводи да због своје старосне доби мора подмирити порез те уплатити додатних 11.600 евра. Схвативши да је преварен оштећени је догађај пријавио полицији", наводи се у саопштењу.
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И док полиција трага за починиоцем, поновно упозоравају грађане да су инвестиције у криптовалуте и дионице ризично пословање око којег се треба увијек савјетовати с стручњацима, преноси 24сата.хр.
"Посебно је ризично ако те непознате особе путем интернета захтијевају ваше личне податке, фотографије личних докумената или банковних картица", истиче из полиције.
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