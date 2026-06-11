Тешка несрећа код Лакташа, мотоциклиста превезен на УКЦ

Аутор:Стеван Лулић
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Мотоциклиста Б.В. из Градишке тешко је повријеђен у саобраћајној која се синоћ око 20.30 сати догодила у мјесту Александровац код Лакташа.
"У незгоди је учествовало лице Р.П. из Градишке које је управљало путничким возилом марке пежо и лице Б.В. из Градишке, које је управљало мотоциклом марке кавасаки", појаснили су из Полицијске управе Бањалука.
Возач мотоцикла је задобио тешке повреде и љекарска помоћ му је указана на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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