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Тешка несрећа код Лакташа, мотоциклиста превезен на УКЦ

Аутор:

Стеван Лулић
11.06.2026 10:36

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Удес мотоцикл
Фото: Pexels/Valentin Sarte/Ilustrativna fotografija

Мотоциклиста Б.В. из Градишке тешко је повријеђен у саобраћајној која се синоћ око 20.30 сати догодила у мјесту Александровац код Лакташа.

"У незгоди је учествовало лице Р.П. из Градишке које је управљало путничким возилом марке пежо и лице Б.В. из Градишке, које је управљало мотоциклом марке кавасаки", појаснили су из Полицијске управе Бањалука.

Возач мотоцикла је задобио тешке повреде и љекарска помоћ му је указана на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Мотоцикл

Лакташи

Полиција

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