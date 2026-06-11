Шесторки осумњиченој за илегалну трговину оружјем предложен притвор

Аутор:АТВ
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Поступајући тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона упутио је приједлог Општинском суду у Калесији за одређивање мјере притвора за шест особа осумњичених за недозвољено држање оружја и експлозивних материја.
Притвор је предложен за Меху Салкића (46), Араза Алића (52) и Мехмеда Бешића (50) из Калесије, Слободана Трипковића (62) из Осмака, Нурију Геровића (41) из Братунца и Халида Босанкића (46) из Живиница.
Осумњичени се терете да су у периоду од фебруара до јуна 2026. године, дјелујући као организована група, на подручју Тузланског кантона и у неколико мјеста у Републици Српској неовлаштено набављали, држали, продавали и размјењивали ватрено оружје и муницију.
Хроника
Након заплијене оружја, тужилаштву предато шест осумњичених
"Постоји основана сумња да су, ради стицања противправне имовинске користи, договарали врсте, количине, цијене, мјесто и вријеме примопредаје, након чега су у више наврата реализовали купопродају оружја", наводе из Тужилаштва.
Подсјећамо, ова група је пала у заједничкој акцији полиција два ентитета. По налогу Тужилаштва и уз наредбу Опћинског суда у Калесији, 9. јуна 2026. године извршени су претреси на више локација у Калесији, Живиницама, Братунцу, Шековићима и Осмацима.
Приликом претреса пронађена је и одузета значајна количина: ватреног оружја, муниције, експлозивних средстава и дијелова оружја, те мобилни телефони и други предмети који ће послужити као доказ у даљем поступку.
Након што су приведени и прошли криминалистичку обраду у полицији, осумњичени су предати у надлежност Кантоналног тужилаштва, гдје их је поступајући тужилац испитао и донио наредбу о провођењу истраге. Истражне радње у овом предмету су у току, а очекује се одлука суда о приједлогу за одређивање притвора.
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