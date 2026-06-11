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Шесторки осумњиченој за илегалну трговину оружјем предложен притвор

Аутор:

АТВ
11.06.2026 09:36

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Оружје одузето у полицијској акцији
Фото: МУП ТК

Поступајући тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона упутио је приједлог Општинском суду у Калесији за одређивање мјере притвора за шест особа осумњичених за недозвољено држање оружја и експлозивних материја.

Притвор је предложен за Меху Салкића (46), Араза Алића (52) и Мехмеда Бешића (50) из Калесије, Слободана Трипковића (62) из Осмака, Нурију Геровића (41) из Братунца и Халида Босанкића (46) из Живиница.

Трговали оружјем на подручју ФБиХ и Српске

Осумњичени се терете да су у периоду од фебруара до јуна 2026. године, дјелујући као организована група, на подручју Тузланског кантона и у неколико мјеста у Републици Српској неовлаштено набављали, држали, продавали и размјењивали ватрено оружје и муницију.

Оружје

Хроника

Након заплијене оружја, тужилаштву предато шест осумњичених

"Постоји основана сумња да су, ради стицања противправне имовинске користи, договарали врсте, количине, цијене, мјесто и вријеме примопредаје, након чега су у више наврата реализовали купопродају оружја", наводе из Тужилаштва.

Велика акција МУП-а ТК и МУП-а Српске

Подсјећамо, ова група је пала у заједничкој акцији полиција два ентитета. По налогу Тужилаштва и уз наредбу Опћинског суда у Калесији, 9. јуна 2026. године извршени су претреси на више локација у Калесији, Живиницама, Братунцу, Шековићима и Осмацима.

Приликом претреса пронађена је и одузета значајна количина: ватреног оружја, муниције, експлозивних средстава и дијелова оружја, те мобилни телефони и други предмети који ће послужити као доказ у даљем поступку.

Након што су приведени и прошли криминалистичку обраду у полицији, осумњичени су предати у надлежност Кантоналног тужилаштва, гдје их је поступајући тужилац испитао и донио наредбу о провођењу истраге. Истражне радње у овом предмету су у току, а очекује се одлука суда о приједлогу за одређивање притвора.

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Тагови :

Предложен притвор

МУП Тузланског кантона

Оружје

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