СИПА хапсила у Мостару, пронађена већа количина дроге и оружје

Аутор:АТВ
Коментари:0
На подручју Мостара јуче су полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) ухапсили једну особу због постојања основа сумње да је починила више кривична дјела.
Сумњичи се за недозвољену производњу и стављање у промет опојних дрога и недозвољено држање оружја или експлозивних твари.
Ухапшени је након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог предат у даљу надлежност Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона, под чијим надзором су и проведене активности на терену.
Извршен је претрес, куће помоћних просторија и покретних ствари, које користи ухапшена особа.
Приликом претреса је откривено и привремено одузето пет килограма сухе зељасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана, 50 грама бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин, четири тротилска метка, 213 комада метака различитог калибра, два оквира за аут
Хроника
Екипа АТВ-а на лицу мјеста експлозије на Лаушу: Погледајте прве фотографије
Наведене активности реализоване су на основу усмене наредбе Општинског суда у Мостару, а у сарадњи са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
14 мин0
Хроника
18 мин0
Хроника
54 мин0
Хроника
1 ч0
Најновије
09
04
09
00
08
56
08
52
08
45
Тренутно на програму