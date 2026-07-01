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Од Ђукановићевог стана до трезора постојао тајни пролаз?

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 18:33

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Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Основно државно тужилаштво у Подгорици истражује да ли је између приватног стана бизнисмена Аце Ђукановића, брата бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића, и трезора филијале Прве банке у Подгорици постојао тајни пролаз.

Подсјећамо, Ђукановић је крајем фебруара ухапшен због сумње на недозвољено држање оружја и муниције, а потом пуштен да се брани са слободе уз јемство и мјере надзора.

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Тужилаштво истражује да ли је постојао пролаз између стана Ђукановића и трезора филијале банке, потврђено је Вијестима.

Поједини медији објавили су раније незванична сазнања о наводном постојању врата која директно воде из приватних одаја Ђукановића у трезор филијале банке, чији је највећи појединачни акционар, а наводно су тај пролаз пронашли службеници Управе полиције током претреса његовог стана крајем фебруара.

Из ОДТ-а Подгорица “Вијестима” су саопштили да је предмет у фази извиђаја и да, због заштите интереса поступка, за сада не могу да саопште више информација.

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Ђукановић је ухапшен 28. фебруара, након претреса породичне куће у никшићком насељу Растоци, након што је полиција пронашла оружје, полицијску опрему и панцир, а Управа полиције је касније саопштила да су, по наредбама надлежних тужилаштава и судова, претресани објекти и просторије које користи у Подгорици и Никшићу.

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Тагови :

Црна Гора

Ацо Ђукановић

Подгорица

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