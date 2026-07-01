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Слиједи посебан период за ова три знака: Срећа је на њиховој страни

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 19:12

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Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Три знака зодијака од данас осјећају посебну срећу, кажу астролози. Да ли је ваш знак међу њима?

Зашто баш сада почиње срећа за три знака

Јул почињемо на чистом, ведром тону. Мјесец у Водолији вам помаже да се одмакнете корак уназад и сагледате ситуацију трезвено. Умјесто да сањарите, ви планирате. У сриједу, 1. јула, ова три знака погађају савршену мјеру: циљају високо, али постављају циљеве које заиста могу да дохвате.

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Шта доноси Мјесец у Водолији од првог дана јула?

Мјесец у Водолији доноси дистанцу од емоција и бистар поглед на стварност. Даје снагу да раздвојите жеље од чињеница и да градите планове на ономе што је стварно могуће, а не на пуким надама.

Близанци: Осјећај у костима који се овог пута не вара

Ваш став првог јула не би могао бити бољи. Мјесец у Водолији вам шапуће да вјерујете оном првом осјећају, да ће ово бити добар мјесец. Осјећате то дубоко, и тај осјећај је тачан.

Јул вам отвара простор да наставите оно што сте започели у јуну. Добијате прилику да претворите сјајне идеје из прошлог мјесеца у нешто опипљиво. Замах коначно крећете да осјећате, и то вас чини озбиљно срећним. Наставите истим темпом.

Вага: први дан поставља тон за цијели мјесец

Како уђете у јул, тако ћете га и провести. Срећом, ваша енергија је чиста и позитивна. Тачно знате шта желите од овог љетнег мјесеца, а уз Мјесец у Водолији знате и како да то изведете.

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Радите пуном паром, јер сте свјесни да сте тек на почетку. Недавно сте одлучили да направите стварне промјене у животу. Сада хватате залет и не одустајете. Волите да живите овако, са јасним циљем пред собом.

Водолија: човјек који одбија да паничи

Једно је сигурно, у нови мјесец не улазите са лошим ставом. Чак и ако јун није донио оно чему сте се надали, не падате у панику. Вријеме је да покушате поново, и управо то намјеравате од 1. јула.

Позитиван начин размишљања вам је све. Примјетили сте образац: када сте ведри, свијет вам узвраћа на исти начин. Кад утонете у црне мисли, привлачите лоше исходе. Овог мјесеца бирате прво. Са Мјесецом у вашем знаку, готово сте усхићени због планова и мјеста која желите да посјетите. Поглед вам је уперен у награду и нико вам не стоји на путу.

Како да искористите овај налет позитивне енергије у јулу

Тајна није у томе да пожелите више, него да пожелите паметније. Сва три знака деле исту предност: виде стварност и зато не троше снагу на илузије. Запишите један циљ који заиста можете да дохватите овог мјесеца и крените ка њему већ 1. јула. Срећа воли људе који се крећу.

(Крстарица)

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