Слиједи посебан период за ова три знака: Срећа је на њиховој страни

Аутор:АТВ редакција
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Три знака зодијака од данас осјећају посебну срећу, кажу астролози. Да ли је ваш знак међу њима?
Јул почињемо на чистом, ведром тону. Мјесец у Водолији вам помаже да се одмакнете корак уназад и сагледате ситуацију трезвено. Умјесто да сањарите, ви планирате. У сриједу, 1. јула, ова три знака погађају савршену мјеру: циљају високо, али постављају циљеве које заиста могу да дохвате.
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Мјесец у Водолији доноси дистанцу од емоција и бистар поглед на стварност. Даје снагу да раздвојите жеље од чињеница и да градите планове на ономе што је стварно могуће, а не на пуким надама.
Ваш став првог јула не би могао бити бољи. Мјесец у Водолији вам шапуће да вјерујете оном првом осјећају, да ће ово бити добар мјесец. Осјећате то дубоко, и тај осјећај је тачан.
Јул вам отвара простор да наставите оно што сте започели у јуну. Добијате прилику да претворите сјајне идеје из прошлог мјесеца у нешто опипљиво. Замах коначно крећете да осјећате, и то вас чини озбиљно срећним. Наставите истим темпом.
Како уђете у јул, тако ћете га и провести. Срећом, ваша енергија је чиста и позитивна. Тачно знате шта желите од овог љетнег мјесеца, а уз Мјесец у Водолији знате и како да то изведете.
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Радите пуном паром, јер сте свјесни да сте тек на почетку. Недавно сте одлучили да направите стварне промјене у животу. Сада хватате залет и не одустајете. Волите да живите овако, са јасним циљем пред собом.
Једно је сигурно, у нови мјесец не улазите са лошим ставом. Чак и ако јун није донио оно чему сте се надали, не падате у панику. Вријеме је да покушате поново, и управо то намјеравате од 1. јула.
Позитиван начин размишљања вам је све. Примјетили сте образац: када сте ведри, свијет вам узвраћа на исти начин. Кад утонете у црне мисли, привлачите лоше исходе. Овог мјесеца бирате прво. Са Мјесецом у вашем знаку, готово сте усхићени због планова и мјеста која желите да посјетите. Поглед вам је уперен у награду и нико вам не стоји на путу.
Тајна није у томе да пожелите више, него да пожелите паметније. Сва три знака деле исту предност: виде стварност и зато не троше снагу на илузије. Запишите један циљ који заиста можете да дохватите овог мјесеца и крените ка њему већ 1. јула. Срећа воли људе који се крећу.
(Крстарица)
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