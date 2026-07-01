Од врућине преминуло више од 1.000 особа у овој европској земљи

Аутор:АТВ редакција
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Страшне бројке долазе из Шпаније! Према подацима Министарства здравља те земље усљед великих врућина преминуло чак 1.029 људи. На удару су највише били грађани са хроничним болестима.
"Метеоролошка агенција АЕМЕТ је саопштила да су просјечне температуре прошлог мјесеца биле за 3,2 степена више од нормалних, што га чини другим најтоплијим јуном у историји мјерења, послије јуна 2025. године", преноси Ројтерс.
Да ситуација буде невјероватнија, 23. јуна је чак 35,7 милиона људи било изложено здравственим ризицима због врућине, док се њих чак 38 одсто суочило за високим ризиком,
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На врхунцу топлотног таласа, 23. јуна је метеоролошка агенција АЕМЕТ.
(Телеграф.рс)
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