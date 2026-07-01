Амбасада Русије у БиХ: Мјесто високог представника је упражњено након Инцка

Аутор:АТВ редакција
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Русија остаје досљедна свом принципијелном ставу да је након Валентина Инцка мјесто високог представника у БиХ упражњено, а нови високи представник може преузети своју функцију тек након што добије одобрење Савјета безбједности УН, речено је из руске Амбасаде у БиХ.
"Русија нема никакве везе са састанком Управног одбора Савјета за провођење мира у БиХ одржаним јуче у Сарајеву, нити са одлуком у вези са такозваним вршиоцем дужности високог представника", навели су из Амбасаде Руске Федерације у БиХ.
Додају да је Русија један од гаранта Дејтонског мировног споразума и да задржава чланство у Управном одбору ПИК-а.
"Обустава наших активности у овом тијелу је посљедица нашег неслагања са начином "избора" господина Кристијана Шмита и чињеницом да он није био легитимни високи представник", поручили су из Амбасаде Русије у БиХ.
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Земље ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора ПИК-а нису усагласиле око имена новог високог представника, а Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог, преноси Срна.
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