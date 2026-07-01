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Павић: Именовање Кришока је велики корак напријед за Републику Српску

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 14:00

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Павић: Именовање Кришока је велики корак напријед за Републику Српску

Именовање Американца Луиса Кришока за вршиоца дужности високог представника у БиХ је велики корак напријед за Републику Српску, рекао је Срни политиколог Александар Павић.

Павић је навео да је сад велико питање да ли ће Американци и Европљани успјети да нађу неко компромисно рјешење до 14. јула, до када се Управни одбор Савјета за спровођење мира /ПИК/ обавезао да ће постићи договор о избору новог високог представника.

Он је истакао да именовање Кришока показује дубину неслагања и јаза између САД, то јест администрације Доналда Трампа, и европских сила - Брисела, Берлина, Лондона и Париза, гдје "Европљани желе неког новог Шмита или Инцка", док је Италијан Антонио Занарди Ланди, кога су Американци предложили, "сигурно неко ко би се држао правих дејтонских овлаштења, а не измишљених, бонских овлаштења".

Наглашава да вршилац дужности не може да има апсолутно исту тежину коју има високи представник изабран кроз процедуру коју је одредио Дејтонски споразум.

"Он је очигледно само неко ко је ту привремен и не може да буде у пуном капацитету, не би имао ни тежину, ни легитимитет да проба да наступа као Шмит, а с обзиром на то да су Американци показали шта мисле о Шмиту, врло је тешко очекивати да би америчка администрација дала њему зелено светло да проба да наступа као Шмит", рекао је Павић.

Према његовим ријечима, Кришоково именовање је још један знак да нема повратка на старо, што је најважније за Републику Српску.

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"Имаћемо свакако Америку која више није поклоник тих бонских овлаштења, имамо само Европљане који ће пробати то да прогурају, имамо Русију и Кину које не желе новог колонијалног управника и Бањалуку која је чврсто решена да не дозволи наставак колонијалне управе и наметања решења, нелегално смењивање демократски изабраних представника народа и друго", рекао је Павић.

Земље ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора ПИК-а нису усагласиле око имена новог високог представника, а Луис Кришок именован је за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог.

Сједињене Државе инсистирају да Италијан Антонио Занарди Ландију буде именован за новог високог представника, док земље ЕУ предвођене Француском и Њемачком траже да то буде Француз Рене Троказ.

Кришок ће сутра преузети дужност, а Управни одбор ПИК-а се обавезао да ће постићи договор о избору новог високог представника што је прије могуће с циљем да се именовање заврши најкасније до 14. јула.

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Шмита је прије скоро пет година именовао ПИК, тијело које није предвиђено Дејтонским мировним споразумом, а не Савјет безбједности УН, како је то предвиђено, због чега га Република Српска није признала као високог представника.

Шмит је 12. маја на сједници Савјета безбједности УН саопштио да у јуну напушта БиХ.

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Тагови :

Александар Павић

Кристијан Шмит

ОХР

ПИК БиХ

Луис Кришок

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