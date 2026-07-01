Крај за Шмита у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Данас је означен крај једне нелегитимне политичке епизоде у БиХ, након што је Кристијан Шмит "предао дужност" Луису Кришоку. Амерички дипломата преузео је функцију в.д. високог представника, након што га је на ту позицију именовао Управни одбор Савјета за спровођење мира (ПИК).
Кришок се захвалио Управном одбору на указаном повјерењу, те истакао да ће мандат обављати у складу са Општим оквирним споразумом за мир и овлашћењима која су повјерена високом представнику.
Ово није први пута да је неко именован на функцију вршиоца дужности (в. д.) високог представника у Босни и Херцеговини.
Рафи Грегоријан је 2009. године именован за в.д након што је Мирослав Лајчак поднио оставку како би преузео дужност министра спољних послова Словачке, његов први заменик Рафи Грегоријан је дјеловао и обављао послове као вршилац дужности високог представника све до званичног ступања на дужност Валентина Инцка.
Подсјећамо, дио чланица ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора Савјета за спровођење мира /ПИК/ нису усагласиле око имена новог високог представника, а супервизор за Брчко Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог.
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