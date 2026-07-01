Зашто је Иванић 2016. орочио одлуку на годину о Комисији за очување националних споменика?

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Тракавица везана за Одлуку о Комисији за очување националних споменика напокон је изашла на видјело. Наиме, након прегласавања Жељке Цвијановић, српског члана Предсједништва БиХ, приликом именовања чланова Комисије за заштиту националних споменика у БиХ коначну ријеч даће Народна скупштина Републике Српске и та одлука коју су усвојили Денис Бећировић и Жељко Комшић, чланови Предсједништва БиХ, остаће мртво слово на папиру.
Ипак, поставља се питање, зашто је Младен Иванић као српски члан Предсједништва БиХ 2016. пристао да одлука о искључивању два странца буде орочена на годину дана, иако је потрајала дуже, јер није било договора, а сада је Денис Бећировић, бошњачки члан Предсједништва БиХ искористио прилику да без консензуса, силом наметне нову одлуку.
На предстојећој сједници НСРС биће обустављена ова одлука од извршења, чиме ће се зауставити све манипулације у Предсједништву БиХ у вези ове комисије.
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Важно је рећи и да постојећа Комисија свакако остаје, јер нова не може бити именована без свих чланова (именовано 4, умјесто 5), а и јер је и поред тога нелегално изгласана, јер Жељка Цвијановић није именовала члана из Републике Српске.
То је потврдио и хрватски члан Предсједништва Жељко Комшић, који је рекао гостујући недавно на једној федералној телевизији да је најмањи проблем потписати ову одлуку, али пита шта су посљедице тога?
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- Посљедице тога су да ћемо остати без Комисије у потпуности. Не мора чак Цвијановићева ни покренути спор пред Уставним судом. Довољно је само да не именује члана из Репблике Српске. Два странаца, која по овој новој одлуци требају бити именована, како их мислите именовати без њеног гласа? Не можете рећи да два странаца немају елементе неке врсте вањске политике - навео је Комшић.
Већ данас је јасно, да би вето Жељке Цвијановић могао добити двотрећинску подршку у Парламенту Српске. Из Републике Српске јасна порука - концепт БиХ у којем је дозвољено прегласавање Срба, без могућности да се бране, неће проћи.
(РТРС)
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