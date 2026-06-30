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Каран: Подршка вету српског члана Предсједништва

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:12

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предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изразио је апсолутну подршку за вето који је уложила српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на противуставан покушај именовања чланова Комисије за очување националних споменика.

Каран је у изјави за Срну нагласио да БиХ као све федералне државе на свијету има три кључна стуба на којима почива, а то су паритет, консензус и под‌јела надлежност.

"Да би се обезбиједило да нема прегласавања народа и ентитета постављени су односи у Уставу БиХ кроз паритет (1:3), те ниједна одлука не може бити донесена на начин да један народ прегласа другог, а уколико се то технички изведе имамо заштиту виталног националног интереса два носиоца суверенитета: народа и ентитета", нагласио је Каран.

Он је истакао да је веома важно снажно афирмисати уставно-правну позицију и улогу механизма заштите виталног интереса ентитета, јер овај механизам је штит да се не наруши Устав и уставно уређење БиХ прегласавањем, а омогућава равноправност народа и ентитета.

Каран је указао да је институционални одговор кроз Народну скупштину Републике Српске јасан показатељ ко доноси коначне одлуке и да су ентитети кључни, примарни и генерички носилац суверенитета у БиХ.

"Народна скупштина је коначни ауторитет јер у њој представници Републике Српске, који изражавају представничку вољу народа, артикулишу је и штите управо кроз заштиту виталног националног интереса", навео је предсједник Републике.

Ово питање, додао је Каран, потврђује важност и неопходност борбе Републике Српске за слово Дејтона, јер се Република Српска бори за федералне инструменте у којима неће дозволити ниједну одлуку која је на штету српског народа, али и других народа који на располагању имају исте механизме заштите.

"Обавезни смо према народу да искористимо све уставне и законске капацитете да одбранимо Републику Српску и дејтонску БиХ, и да јасно дамо до знања да је осуђен на пропаст сваки покушај доминације који као такав разара биће и природу савеза различитости на којем је настала дејтонска БиХ", поручио је Каран, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Жељка Цвијановић

Вето

Република Српска

Комисија за заштиту споменика

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