Министарство просвјете и културе: Неопходан консензус о заштити културно-историјског насљеђа

Аутор:АТВ редакција
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Питања која се односе на заштиту културно-историјског насљеђа и националних споменика захтијевају пуно уважавање уставних надлежности, међусобни дијалог и постизање консензуса, а не доношење одлука прегласавањем једног од чланова Предсједништва БиХ, речено је у Министарству просвјете и културе Републике Српске.
Из овог министарства изразили су забринутост због противуставног покушаја именовања чланова Комисије за очување националних споменика, укључујући и покушај поновног увођења страних експерата у њен састав.
- Прихватање такве праксе створило би опасан преседан да се и убудуће, прегласавањем о питањима од суштинског значаја, одлучује о културној баштини Републике Српске, чиме би се озбиљно довела у питање могућност њене институционалне заштите и очувања у складу са уставним надлежностима - упозорили су из Министарства.
Министарство подржава одлуку српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић да искористи Уставом предвиђени механизам заштите виталног интереса Републике Српске покретањем поступка вета на наведену одлуку.
- Коначну ријеч о овом питању даће Народна скупштина Републике Српске, која ће се, у складу са својим уставним овлашћењима и прописаним процедурама, изјаснити о покренутом вету - напоменули су у Министарству за Срну.
Министарство просвјете и културе Републике Српске остаје опредијељено за заштиту културног насљеђа у складу са важећим правним оквиром, уз пуно поштовање уставних надлежности Републике Српске.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, коју је јуче прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
Цвијановић је рекла да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.
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