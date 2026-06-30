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Министар Драга Мастиловић одликован у Москви

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:58

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Министар Мастиловић одликовање у Москви
Фото: Ustupljena fotografija

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске проф. др Драга Мастиловић одликован је данас Великом сребрном медаљом Руског историјског друштва поводом обиљежавања 160 година од оснивања ове угледне научне институције.

Одликовање је, у име Руског историјског друштва, додијелио предсједник Друштва Сергеј Јевгеневич Наришкин, као признање за велики научни допринос историјској науци и развоју историографије.

Признање је министру Мастиловићу уручено током засједања Генералне скупштине Руског историјског друштва којем је присуствовао на позив руководства Друштва, у својству руководиоца Представништва Руског историјског друштва у Републици Српској.

Министар Мастиловић одликовање
Министар Мастиловић одликовање

Велика сребрна медаља Руског историјског друштва представља једно од највиших признања које ово друштво додјељује истакнутим појединцима за изузетан допринос историјској науци, очувању историјског насљеђа и развоју међународне научне сарадње.

Генерална скупштина окупила је представнике научних, академских и културних институција, а током засједања разматрани су актуелни рад Руског историјског друштва и правци његовог даљег развоја.

Учешће на овом значајном скупу представља потврду успјешне сарадње Републике Српске са Руским историјским друштвом и допринос јачању међународне сарадње у области науке, историје и очувања културно-историјског насљеђа, саопштено је из министарства за научнотехнолошки развој.

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Подијели:

Тагови :

Драга Мастиловић

Сергеј Јевгеневич Наришкин

Москва

Русија

одликовање

Коментари (1)

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