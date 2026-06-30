Министар Драга Мастиловић одликован у Москви

Аутор:АТВ редакција
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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске проф. др Драга Мастиловић одликован је данас Великом сребрном медаљом Руског историјског друштва поводом обиљежавања 160 година од оснивања ове угледне научне институције.
Одликовање је, у име Руског историјског друштва, додијелио предсједник Друштва Сергеј Јевгеневич Наришкин, као признање за велики научни допринос историјској науци и развоју историографије.
Признање је министру Мастиловићу уручено током засједања Генералне скупштине Руског историјског друштва којем је присуствовао на позив руководства Друштва, у својству руководиоца Представништва Руског историјског друштва у Републици Српској.
Велика сребрна медаља Руског историјског друштва представља једно од највиших признања које ово друштво додјељује истакнутим појединцима за изузетан допринос историјској науци, очувању историјског насљеђа и развоју међународне научне сарадње.
Генерална скупштина окупила је представнике научних, академских и културних институција, а током засједања разматрани су актуелни рад Руског историјског друштва и правци његовог даљег развоја.
Учешће на овом значајном скупу представља потврду успјешне сарадње Републике Српске са Руским историјским друштвом и допринос јачању међународне сарадње у области науке, историје и очувања културно-историјског насљеђа, саопштено је из министарства за научнотехнолошки развој.
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