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"Заштитићемо уставна права српских повратника на здраву животну средину"

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 10:36

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију спремно да заштити уставна права на здраву животну средину српских повратника у општинама Босански Петровац и Босанско Грахово, изјавила је Срни начелник Од‌јељења за процјену утицаја на животну средину и еколошке дозволе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Љиљана Станишљевић.

Станишљевићева је рекла да ће најављена изградња депоније у насељу Смољана у Босанском Петровцу и постројења за прераду отпадних гума пиролизом у Босанском Грахову бити на дневном реду наредне сједнице Међуентитетског тијела за животну средину.

"Тражили смо од колега из федералног Министарства туризма и околиша исцрпне информације о ова два пројекта који имају озбиљне импликације на животну средину. Ријеч је о срединама у којима живи српско повратничко становништво које се противи изградњи ових постројења", навела је Станишљевићева.

Она је истакла да је обавеза Министарства да заштити њихова права на здраву животну средину.

"Инсистираћемо на томе да се поштују ставови становника Смољане и Босанског Грахова приликом избора локације за наведене објекте", поручила је Станишљевићева.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Министарство за просторно уређење

Срби повратници

Животна средина

Љиљана Станишљевић

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