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У Српској рођено 26 беба

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:00

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, по 13 д‌јевојчица и д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци, 13, у Добоју четири, Бијељини и Градишци по три, Фочи двије и Зворнику једна беба.

У Бањалуци је рођено седам д‌јевојчица и пет д‌јечака, Добоју три д‌јечака и д‌јевојчица, Бијељини два д‌јечака и д‌јевојчица, Градишци три д‌јевојчице, Фочи два д‌јечака и у Зворнику д‌јевојчица.

У породилиштима Приједор, Требиње, Невесиње и Источно Сарајево није било порода.

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