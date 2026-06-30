Затворско особље широм Белгије започело штрајк

Аутор:АТВ редакција
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Затворско особље широм Белгије започело је у понедјељак национални штрајк у знак протеста због пренатрпаности, лоших услова рада и пораста насиља у затворима, јавила је Белга.
Акција је одржана у знак солидарности са особљем у неколико франкофонских затвора, гдје синдикати тврде да су разговори с локалним руководством потпуно пропали.
Синдикати кажу да су више пута изразили забринутост због пренатрпаности, укључујући стотине затвореника који спавају на мадрацима на поду, све већу агресију према особљу и погоршање услова рада. Оптужују затворске власти да нису подузеле мјере упркос вишемјесечним упозорењима.
Белгијски затвори тренутно држе око 13.700 затвореника упркос томе што имају мјеста за нешто више од 11.000. Више од 750 затвореника спава на мадрацима на поду. Директори затвора такођер су упозорили да су озбиљни инциденти и повреде особља повезане с насиљем нагло порасли у протеклој години.
Обавјештење о штрајку поднесена је 19. јуна, али даљњи разговори прошле седмице нису успјели ријешити спор.
Белгијска затворска служба саопштила је да се штрајк широко прати. Додатна полицијска подршка распоређена је како би се одржала сигурност у затворима током индустријске акције.
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