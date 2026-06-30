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Трамп запријетио компанијама због високе цијене бензина

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 08:24

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Предсједник САД Доналд Трамп затражио је од америчких компанија да смјеста смање цијену бензина и запријетио озбиљним посљедицама уколико то не учине.

"Продавци бензина морају смјеста да спусте цијене. Оне су превисоке с обзиром на то да је цијена барела нафте сада 68 долара и додатно ће се спуштати", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Трамп је нагласио да продавци морају брзо да реагују на његову објаву или ће се, у супротном, суочити са "великим проблемима".

Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Цијене горива

цијене нафте

Америка

Вашингтон

бензин

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