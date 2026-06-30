Трамп запријетио компанијама због високе цијене бензина

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп затражио је од америчких компанија да смјеста смање цијену бензина и запријетио озбиљним посљедицама уколико то не учине.
"Продавци бензина морају смјеста да спусте цијене. Оне су превисоке с обзиром на то да је цијена барела нафте сада 68 долара и додатно ће се спуштати", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Трамп је нагласио да продавци морају брзо да реагују на његову објаву или ће се, у супротном, суочити са "великим проблемима".
Срна
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