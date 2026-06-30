Алигатор усмртио жену на Флориди

Аутор:АТВ редакција
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Прошле недјеље, алигатори су напали неколико људи у централној Флориди, а у посљедњем инциденту, убијена је 31-годишња жена. Иако су озбиљни сусрети са алигаторима релативно ријетки, у протеклих седам дана догодила су се три напада, од којих су се два догодила у размаку од само 24 сата, извјештава CNN .
У најновијем нападу, 31-годишња жена је убијена у недјељу поподне док је пливала са својим дечком и пријатељем у ријеци Еконлокхачи, сјеверно од Орланда. Комисија за заштиту риба и дивљих животиња Флориде (FWC) саопштила је на конференцији за новинаре да је жену ујео алигатор.
Њен дечко је покушао да је извуче из чељусти животиње, потврдили су званичници. Особа која је позвала 911 описала је повреде као „страшне“. Жена је задобила угризе на обе руке и преминула је након што је превезена у болницу.
Полицајци FWC-а су на лицу мјеста ухватили алигатора од 3,6 метара, а у близини још једног алигатора од 3,6 метара. Вјерују да је било који од њих могао бити одговоран за напад. „Видјела сам овде заиста велике алигаторе, али никада нисам чула за напад“, рекла је планинарка Леја Вијеира локалној станици WESH.
Само дан раније, алигатор је угризао руку дечака који је пецао са оцем у Нелсоновом рибљем кампу у округу Марион, извјестио је WESH. У истом подручју, око 160 километара од недјељног смртоносног напада, ронилац је уједен у ријеци Рејнбоу 21. јуна.
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Власти су привремено затвориле ријеку након тог напада док службеници за заштиту дивљих животиња нису пронашли и уклонили алигатора, саопштила је канцеларија шерифа округа Марион. Према WESH-у, алигатор дуг 2,6 метара који је ујео дечака је ухваћен и еутаназиран.
Иако се процјењује да на Флориди живи око 1,3 милиона алигатора, напади на људе су ријетки.
Држава просечно има осам ничим изазваних уједа годишње, према подацима FWC-а, који води програм за рјешавање жалби на алигаторе за које се вјерује да представљају претњу људима, кућним љубимцима или имовини.
Од 1948. године, Флорида је забиљежила више од 450 напада алигатора, од којих је само 30 било фатално. Прошле године било је 13 напада, укључујући два фатална. Осам напада је резултирало тешким и пет лакшим повредама.
Студија истраживача са Универзитета Флориде и Колеџа Центар у Кентакију открила је да активности ниског ризика, попут шетње поред воде, ријетко доводе до напада. Истраживање је показало да се највећи број смртоносних напада догодио као резултат ризичног понашања, укључујући намјерно улажење у водене путеве за које се зна да у њима живе алигатори.
„Еколошка свијест и промишљене одлуке, посебно током рекреације у подручјима алигатора, могу помоћи у заштити и људи и дивљих животиња“, рекао је др Френк Мацоти, професор екологије дивљих животиња на Универзитету Флориде и један од аутора студије, када су налази објављени прошле године.
„Многи угризи се могу спријечити ако су људи свесни своје околине и избјегавају ризично понашање“, додао је Мацоти.
(индекс)
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