Осумњичени у бјекству, снажна експлозија у Монаку: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У понедјељак око 21 сат по локалном времену у Монаку је одјекнула снажна експлозија.
Према првим извјештајима, дошло је до експлозије у улици Руе Реверенд-Пјер-Луи-Фроља, након што је мушкарац наводно оставио торбу на мјесту догађаја.
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Како се наводи, осумњичени је и даље у бјекству, док су екипе хитних служби одмах упућене на лице мјеста.
Поједини извјештаји такође наводе да би могло бити више повријеђених или страдалих, али те информације за сада нису званично потврђене.
Полиција је на терену и у току је потрага за осумњиченим. Према непотврђеним информацијама најмање три особе су повријеђене.
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