Александру (52) убио бивши момак њене кћерке: Дан прије злочина послао језиву поруку

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки града Ханау потресла је тешка трагедија. Упркос пријавама полицији и мјерама забране, Александра (52) је убијена испред зграде. За њено убиство осумњичен је бивши момак њене кћерке, 23-годишњи Лука И, који је одмах након злочина ухапшен.
Кобног јутра, 19. маја, 21-годишњу Шалину пробудила је комшиница која јој је рекла да јој мајка непомично лежи на паркингу испред зграде. Када је истрчала напоље, затекла је полицију, Хитну помоћ и тијело своје мајке прекривено чаршавом.
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"Одмах сам знала да је то урадио мој бивши дечко", испричала је Шалина.
Према наводима тужилаштва, Лука И. је Александру ножем усмртио док је шетала пса на паркингу испред стамбене зграде у Ханауу, у њемачкој покрајини Хесен. Након напада сам је позвао Хитну помоћ, а полиција га је ухапсила на лицу мјеста. Од тада се налази у притвору због сумње да је починио убиство.
Ћерка убијене тврди да је злочину претходило вишемјесечно прогањање и озбиљне пријетње које је њен бивши партнер упућивао након раскида. Како каже, у порукама јој је пријетио да ће убити и њу и себе, због чега је живјела у сталном страху и ијизлазила сама из куће.
Породица је, према њеним ријечима, два пута пријављивала случај полицији, а против осумњиченог су у фебруару и априлу изречене забране приласка. Ипак, тврде да је он наставио да их узнемирава и шаље пријетеће поруке.
Дан прије убиства стигла је посљедња порука у којој је, како наводи породица, написао: "Мислићеш на мене цијелог живота, а све што се сада деси биће твоја кривица." Александра је истог дана пријавила пријетњу полицији, али је већ наредног јутра убијена.
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Шалина верује да је прави циљ напада била она, али да је бивши партнер одлучио да јој нанесе највећу могућу бол убиством њене мајке.
"Желио је да ме уништи. Знао је колико смо мајка и ја биле блиске", рекла је.
Посебно истиче да је њена мајка покушавала да помогне младићу, проводећи сате у разговорима с њим и пружајући му подршку.
Након трагедије породица је покренула иницијативу за строже мјере заштите жртава прогањања и породичног насиља. Траже увођење електронских наногица и ефикаснијих механизама за контролу особа које крше забране приласка.
"Искористили смо све правне могућности које смо имали. Али систем нас није заштитио. Увијек прво мора да се догоди трагедија", рекао је Александрин супруг Марк.
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Породица поручује да своју причу дијели у нади да ће спријечити да се слична трагедија догоди некој другој породици.
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