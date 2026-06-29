Број жртава расте: Више од 1.700 погинулих у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у двоструком земљотресу у Венецуели порастао је на више од 1.700, изјавио је посланик Хорхе Родригез.
"Више од 5.000 људи је повријеђено, а преко 15.000 остало је без крова над главом", рекао је Родригез у обраћању на државној телевизији, преноси Срна.
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У земљотресима је уништено близу 400 стамбених објеката, а оштећена је инфраструктура и болнице.
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