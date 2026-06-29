Још једна жртва пуцњаве у Њемачкој: Преминуло шест особа

Аутор:АТВ редакција
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Још једна особа преминула је у болници након пуцњаве у центру за бригу о младима западно од Хамбурга, чиме је број жртава повећан на шест. Ова информација саопштена је из полиције.
Тренутно није познато колико је стара шеста жртва, јавила је агенција ДПА.
"Главни осумњичени је приведен, а још двије особе су под полицијском истрагом након пуцњаве у граду Штаде", наводи полиција.
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Полицијски портпарол рекао је да међу неколико повријеђених има лица у тешком стању, преноси СРНА.
За вечерас је заказана конференција за новинаре полиције, канцеларије јавног тужилаштва, општинских власти и министара унутрашњих послова Доње Саксоније Данијеле Беренс.
Раније је објављено да су међу пет особа које су погинуле на лицу мјеста четири одрасле жене и један мушкарац.
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