Logo

Хеликоптери евакуишу 250 туриста, остали заробљени због одрона: Хаос у Аустрији

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 18:24

Коментари:

0
Велики одрон у Аустрији који се активирао усљед невремена.
Фото: Michael Bauer/X/screenshot

Округ Ланде у Аустрији погодило је снажно невријеме праћеном јаком кишом и градом. Усљед такве временске непогоде активирала су се три велика одрона блата и камења.

Усљед ове природне непогоде, око 250 једнодневних излетника остало је привремено одсјечено у задњем дијелу долине. Захваљујући брзој и ефикасној акцији спасавања, покрајинске власти су већ у понедјељак у подне потврдиле да су сви заробљени посјетиоци успјешно евакуисани.

Полиција Црна Гора

Регион

Мушкарац (64) погинуо у тешком судару аутомобила и теретног возила

У овој сложеној операцији, која је покренута након захтјева тиролског покрајинског центра за упозоравање, кључну улогу одиграла је авијација. Излетници су превезени помоћу два полицијска и два војна хеликоптера. Савезна војска је за ову прилику ангажовала летјелице типа АБ212 и АW169, док је на терен упућен и камион-цистерна како би се омогућило допуњавање горива на самом лицу мјеста.

Безбједност на првом мјесту и збрињавање гостију

У овом инциденту нема повријеђених нити несталих особа. Најрањивије групе излетника евакуисане су хеликоптерима још у недјељу, непосредно након покретања одрона. Већина гостију провела је ноћ на сигурном и топлом, захваљујући гостопримству планинског дома Гепатсцхаус, а надлежни потврђују да се сви евакуисани осјећају добро.

Ова непогода услиједила је након таласа високих температура, због чега је за подручје Тирола од недјеље у подне до поноћи било на снази наранџасто упозорење другог највишег нивоа. Срећом, изузимајући озбиљан инцидент у Каунерталу, остатак покрајине је прошао без већих посљедица, а са терена нису пријављени други ванредни догађаји нити значајнија штета.

илу-вода-29062027

Хроника

Мушкарац доживио срчани удар, преминуо на лицу мјеста: Трагедија на купалишту у БиХ

Санација терена и размјере оштећења

Већ у понедјељак ујутру, покрајинска геолошка служба и служба за заштиту од бујица и лавина обавиле су извиђачки лет како би процијениле стабилност терена. На основу њихове стручне процјене, радови на рашчишћавању и санацији пута почели су још истог дана.

Ипак, пред радницима је озбиљан изазов, јер је глечерски пут затрпан у дужини од 50 метара. Поред огромних количина блата, бујица је однијела и дијелове самог коловоза, а у прекиду је и снабдијевање електричном енергијом.

Због свега наведеног, надлежне службе напомињу да интензитет и брзина радова директно зависе од временских прилика, због чега је у овом тренутку још увијек немогуће прецизно процијенити када ће блокада пута бити потпуно уклоњена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аустрија

невријеме

евакуација

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

Даринка страдала покушавајући да прескочи ограду, укућани чули запомагање

2 ч

0
Пронађен новчаник на паркингу

Друштво

Пронађен новчаник на паркингу, трага се за власницом

3 ч

0
Риба зец

Свијет

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

4 ч

0
Старија жена умотана у живописни шал сjеди на плажи гледајући у океан.

Свијет

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

4 ч

0

Више из рубрике

Цркве у Напуљу отворене за бескућнике током топлотног таласа

Свијет

Цркве у Напуљу отворене за бескућнике током топлотног таласа

3 ч

0
Полиција, Нигерија

Свијет

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

4 ч

0
Риба зец

Свијет

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

4 ч

0
Старија жена умотана у живописни шал сjеди на плажи гледајући у океан.

Свијет

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

4 ч

0

  • Најновије

20

37

У Венецуели регистровано 500 накнадних земљотреса након два разорна

20

30

Циљ Бећировићевог насиља у Предсједништву је отимање српског националног насљеђа

20

21

Мелина открила зашто више не долази у БиХ

20

05

Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже

20

04

Прелазио мост, па пао са висине од 8 метара: Мушкарац задобио тешке повреде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима