Хеликоптери евакуишу 250 туриста, остали заробљени због одрона: Хаос у Аустрији

Аутор:АТВ редакција
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Округ Ланде у Аустрији погодило је снажно невријеме праћеном јаком кишом и градом. Усљед такве временске непогоде активирала су се три велика одрона блата и камења.
Усљед ове природне непогоде, око 250 једнодневних излетника остало је привремено одсјечено у задњем дијелу долине. Захваљујући брзој и ефикасној акцији спасавања, покрајинске власти су већ у понедјељак у подне потврдиле да су сви заробљени посјетиоци успјешно евакуисани.
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У овој сложеној операцији, која је покренута након захтјева тиролског покрајинског центра за упозоравање, кључну улогу одиграла је авијација. Излетници су превезени помоћу два полицијска и два војна хеликоптера. Савезна војска је за ову прилику ангажовала летјелице типа АБ212 и АW169, док је на терен упућен и камион-цистерна како би се омогућило допуњавање горива на самом лицу мјеста.
У овом инциденту нема повријеђених нити несталих особа. Најрањивије групе излетника евакуисане су хеликоптерима још у недјељу, непосредно након покретања одрона. Већина гостију провела је ноћ на сигурном и топлом, захваљујући гостопримству планинског дома Гепатсцхаус, а надлежни потврђују да се сви евакуисани осјећају добро.
Die Evakuierung von Touristen, die im Kaunertal nach einem Murenabgang eingeschlossen waren, wird heute abgeschlossen. #Bundesheer pic.twitter.com/z3yMgpDuLE— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) June 29, 2026
Ова непогода услиједила је након таласа високих температура, због чега је за подручје Тирола од недјеље у подне до поноћи било на снази наранџасто упозорење другог највишег нивоа. Срећом, изузимајући озбиљан инцидент у Каунерталу, остатак покрајине је прошао без већих посљедица, а са терена нису пријављени други ванредни догађаји нити значајнија штета.
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Већ у понедјељак ујутру, покрајинска геолошка служба и служба за заштиту од бујица и лавина обавиле су извиђачки лет како би процијениле стабилност терена. На основу њихове стручне процјене, радови на рашчишћавању и санацији пута почели су још истог дана.
Ипак, пред радницима је озбиљан изазов, јер је глечерски пут затрпан у дужини од 50 метара. Поред огромних количина блата, бујица је однијела и дијелове самог коловоза, а у прекиду је и снабдијевање електричном енергијом.
Због свега наведеног, надлежне службе напомињу да интензитет и брзина радова директно зависе од временских прилика, због чега је у овом тренутку још увијек немогуће прецизно процијенити када ће блокада пута бити потпуно уклоњена.
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