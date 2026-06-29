Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

Аутор:АТВ редакција
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У грчком љетовалишту Пефкохори забиљежен је инцидент када је риба-зец (лагокефалус) угризла купачицу у плићаку, након чега јој је указана помоћ у локалном здравственом центру.
Како је жртва овог напада изјавила у разговору за грчку телевизију "АНТ1", она се налазила на плажи у друштву својих пријатеља.
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Инцидент се догодио у плићаку, прије него што је уопште успјела да зарони у већу дубину.
"Покушала сам да уђем у море и стигла сам до дубине тек до кољена, када сам изненада осјетила веома јак стисак и оштар бол. Помислила сам: 'Нешто ме уједа и не пушта'. Погледала сам доле и видјела огромну рибу. Пошто сам раније била информисана, тачно сам знала како риба-зец изгледа. Схватила сам шта је у питању, успаничила се и почела дивље да тресем ногу како би се откачила од мене, јер ме је угризла и чврсто држала. Одмах сам истрчала из воде, била сам у потпуној паници и почела сам да плачем", описује она своје трауматично искуство.
Када су њени пријатељи схватили да се нешто дешава, брзо су изашли из мора и остали у шоку када су видјели повреду.
Срећна околност у цијелом инциденту била је тачна позиција угриза, што је спријечило теже посљедице по здравље дјевојке.
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"На срећу, угризла ме је тачно преко кости на скочном зглобу, тако да зубима није успјела да направи дубљу штету на ткиву. Ипак, оставила ми је прилично велику и примјетну рупу на зглобу", објаснила је купачица.
Док је још била на плажи, окупљени су јој пружили прву помоћ како би зауставили крварење, након чега је одмах пребачена у локални Здравствени центар.
Тамо су је љекари хитно збринули, примила је серум против тетануса, преписана јој је обавезна терапија антибиотицима, а отворена рана је очишћена и успјешно санирана.
На спекулације о томе да ли је у питању нека друга врста, дјевојка је остала изричита:
"Не постоји апсолутно никаква шанса да је то било нешто друго. Јасно сам видјела рибу, знам како изгледа и немогуће је да бих је помијешала са неком другом врстом".
Биолози подсјећају да је риба-зец (лагокефалус) инвазивна врста која је у Средоземно и Егејско море стигла из Црвеног мора кроз Суецки канал.
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Иако су њени органи изузетно токсични ако се конзумирају у исхрани, њени напади на људе у плићаку су изузетно ријетки и углавном се дешавају када се риба осјети сатјераном у ћошак или ако је привуку свјетлуцави предмети (попут накита на ногама купача).
Стручњаци савјетују купаче да приликом уласка у воду обрате пажњу на околину и да не узнемиравају морске организме уколико их примијете у плићаку.
Подсјетимо, ово није усамљен случај овог љета у Грчкој. Само неколико дана раније, 21. јуна, забиљежен је сличан инцидент у Лутракију, гдје је риба-зец такође напала купаче и послала их у болницу, што додатно позива на опрез током боравка у води.
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Иначе, у Грчкој је званично отворен несвакидашњи, али преко потребан "лов на вештице" у морским дубинама. Ријеч је о првом великом такмичењу у лову на лагокефалоса, у народу познатијег као "риба зец" - инвазивне и изузетно отровне врсте која је буквално објавила рат грчким рибарима и локалном екосистему, о чему је "Телеграф.рс" писао у одвојеном тексту.
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